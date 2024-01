Donovan Carrillo buscará entregarse en el Campeonato Cuatro Continentes

León, Gto.- El patinador y representante guanajuatense Donovan Carrillo se declaró listo para saltar al hielo en el inicio de su participación dentro del Campeonato Cuatro Continentes que se llevará a cabo en Shanghái, China.

Dicho certamen es uno de los más prestigiados a nivel mundial, reúne a los mejores exponentes de América, África, Asia y Oceanía, además de que es avalado por la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

“La mente esta clara en lograr una buena participación en este Cuatro Continentes, esta competencia es muy bonita, aparte tengo mucho tiempo de que no me tocaba ir a Asia para competir, así que me encuentro muy emocionado y creo que se puede lograr un muy buen resultado para México”, apuntó Carrillo Suazo en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Para el finalista en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, dicha cita también antecede al cierre de una temporada que, del 19 al 24 de marzo, incluye el Campeonato Mundial de la especialidad en Montreal, Canadá.

“Con el Mundial vamos a cerrar nuestra campaña 2023-2024, ya de ahí vendrá toda una preparación y la planeación de cara a los próximos Juegos Olímpicos que serán en 2026 en Milán-Cortina d´Ampezzo”, explicó Donovan, quien el año anterior lo culminó con dos medallas de plata en el NRW Trophy efectuado en Dortmund, Alemania, así como en el Tayside Trophy en Dundee, Escocia.

La participación del radicado en tierras leonesas en la pista del Centro Deportivo Oriental del Banco de Desarrollo Pudong abrirá este jueves con su programa corto, mientras que el sábado se presentará con una nueva rutina libre en la que ha aumentado el grado de dificultad, aunado a que ha decidido incluir algunas piezas de dos grandes de la música mexicana como Pedro Infante y Juan Gabriel.