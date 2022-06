Diego Silveti intuye intereses económicos en suspensión de corridas en La México

El hijo del “Rey David”, Diego Silveti, lamentó la suspensión definitiva de las corridas de toros en La Monumental México y no dudó en creer que detrás de este fallo emitido por el juez primero de distrito en materia administrativa de la alcaldía Benito Juárez de la capital del país, existan ciertos intereses económicos.

“Debe haber dinero de por medio desde luego no, estará influenciado (juez) por alguna asociación pseudoanimalista o partidaria que estará poniendo dinero y que son los que con intereses propios están buscando ir en contra de las corridas de toros, de la celebración de las mismas en un inmueble tan importante y que se creó para eso, es un recinto Patrimonio Cultural y que alberga miles y miles de personas en una temporada cada año y que da fuente de trabajo, es parte de la cultura e idiosincrasia de un país y creo que es un juez que está abusando de su poder, de su autoridad, influenciado por dinero, ve tú a saber si incluso le hayan dado directamente a él dinero para anteponerse a un inmueble que es del gusto y de la pasión de miles de personas”, dijo el diestro guanajuatense en charla con OEM Guanajuato.

El alto a la fiesta brava en la catedral del toreo nacional “es algo que genera impotencia, el hecho que una persona, un juez, haya puesto su autoridad y su forma de pensar en algo que desgraciadamente no tiene congruencia, cuando el toreo y la Plaza México es un espacio que se creó para la corridas de toros por más de 80 años, que es un espacio turístico, el inmueble es Patrimonio Cultural de nuestro país y sobre todo una fuente muy importante económica para la Ciudad de México”.

Silveti mostró todo su apoyo a los empresarios del coso y aseguró que toda la familia de la tauromaquia mexicana se encuentra unida para defender lo que es su vida y pasión.

“Los taurinos estamos unidos, estamos moviendo el tema, no solamente levantar la voz en redes sociales que se está haciendo, sino tomar las medidas legales necesarias, desde luego los primeros son los empresarios de la Plaza México, que ya están tomando cartas en el asunto y buscar por el tema legal se eche para atrás esa prohibición”.

Lastiman a toda una industria

Diego Silveti comentó que con esta prohibición pierden todos, cuartándose el derecho a la libertad de expresión, que es lo que el torero por su naturalidad realiza dentro del ruedo y en especial tocándose el bolsillo de miles de personas que generan ingresos a partir de esta actividad.

“En todo el país vivimos de los toros directa e indirectamente más de 200 mil personas, es una cantidad importante de gente que vive gracias al toro, la afluencia de personas en la Plaza México es muy importante, le caben 45 mil, entonces en una temporada grande de 12 corridas por lo menos hablamos de más de 100 mil asistentes domingo a domingo y en un lapso de tres meses, más que un Auditorio Nacional o que cualquier teatro o cine”.

El oriundo de Irapuato espera que esta decisión se revierta lo más rápido posible ya que “una persona no puede ser autoritaria e ir en contra de la democracia y la libertad, ni de la pasión, el gusto y el trabajo de tantas y tantas personas que nos gusta el toreo, espero que esto se revierta porque ni siquiera es una iniciativa de ley, es una prohibición de una persona, un juez que está amparándose y siendo algo ambiguo”.

Orgulloso de su tierra

A diferencia de lo que acontece en la capital del país, en la tierra de Diego Silveti, la fiesta brava fue declarada como Patrimonio Intangible, lo que sin duda llena de satisfacción al torero de 36 años que debutará por allá de 2009 en España.

“Es algo que me deja contento, satisfecho, orgulloso de mi estado, es algo muy natural que deben tener los políticos, a miles y miles de personas les gustan los toros en el estado de Guanajuato, hay muchos escenarios y plazas en todas las ciudades que albergan festejos y los que quieran ir que acudan y los que no pues que no acudan, se me hace algo muy sensato y lo más natural del mundo”, aseveró.

Cabe destacar que este decreto, que también incluye la charrería, fue establecido en mayo de 2013 por el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez y ahora extendido hasta septiembre de 2024, fecha cuando finalice la actual administración encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Guanajuato ha sido cuna de grandes figuras del toreo nacional como el “Califa de León” Rodolfo Gaona y la misma dinastía de los Silveti, sin olvidar que es casa de prestigiadas ganaderías como San Miguel de Mimiahuapam, Begoña, Peñalba, La Estancia, Bernaldo de Quirós, entre otras. Según los datos de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, en suelo “guanajua” se asientan 34 casas ganaderas.