Evalúa Paiva opciones para reforzar a Club

A paso veloz trabajan la directiva y el estratega Renato Paiva para evaluar el mercado y encontrar a los mejores perfiles de jugadores que puedan sumarse a Club León, es opción la repatriación de Yairo Moreno y Campbell, aunque se busca en el futbol nacional y en última instancia en el extranjero.

Para el estratega lusitano es prioridad encontrar los mejores prospectos y sumarlos a la brevedad al plantel felino, cada vez dispone de menos tiempo para la integración y adaptación de jugadores previo a la nueva campaña de Liga MX.

“Si hay alguien que quiere que los jugadores lleguen ‘ayer’ soy yo porque cada entreno que pierden es un entreno menos para percibir la idea, estoy entre esa presión de quererlos conmigo para poder trabajar mi idea lo más pronto posible porque después no tengo tiempo, pero tampoco voy a fichar a un jugador por fichar, hay buenas oportunidades que se están trabajando”, comentó Renato Paiva.

Sin dar cantidad de refuerzos expuso: “No van a ser muchos, pero tienen que ser los correctos para no fallar, porque el equipo está muy bueno en el entorno, tiene ya posiciones muy bien ocupadas, tenemos que poner la cereza que falta para que el grupo quedé en el top de calidad futbolística”.

La búsqueda de talento tiene como prioridad el mercado nacional y de no concretarse algún acuerdo se mira hacia el balompié sudamericano.

“Si tienes en México, vas a buscar en México, esa es la prioridad porque te libera cupos (extranjeros), una de las principales funciones de un club es ayudar el futbol de su país, los grandes jugadores están en el clubes y los otros están en buenos equipos estamos buscando, sino se puede en México tiene que ser en el extranjero” ahondó el europeo.

Otra camino que se considera es la repatriación de Joel Campbell y Yairo Moreno, este último incluso está citado para incorporarse el próximo lunes a las prácticas en La Esmeralda.

Byron

Sobre Byron Castillo, jugador confirmado como nuevo verdiblanco resaltó el fallo que hizo FIFA desestimando la presunta falsificación de documentos por lo que se ratificó su nacionalidad ecuatoriano y no colombiana como se me señaló al futbolista.

“Me deja feliz porque lo conozco como adversario, se resolvió este tema a su favor y a favor de Ecuador. Me siento muy feliz por Ecuador porque se confirma su presencia en el Mundial y muy feliz por Byron (Castillo) porque es un profesional increíble y no merece nada de lo que estaba pasando”, concluyó Paiva.