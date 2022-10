Diego Silveti confirma encerrona para la Feria Taurina León 2023

León, Guanajuato.- Es su momento. En plenitud taurina, física y emocional, el diestro guanajuatense Diego Silveti confirmó que en el próximo serial taurino de León entre enero y febrero protagonizará una histórica encerrona, la primera que un Silveti lleva a cabo en más de 100 años de tradición.

La fecha y las ganaderías aún están por confirmarse, sin embargo, el matador de dinastía ya alista una cita que seguramente quedará para la posteridad en el coso La Luz.

En un mano a mano con El Sol de León, Silveti del Bosque platicó de lo que significará este compromiso y de lo que espera mostrarle a la afición no solo del Bajío, sino de toda la república mexicana e incluso a esos entusiastas “Silvetistas” que acudirán de diversas partes del planeta a la plaza de la capital cuerera

“Es una prueba muy grande, una responsabilidad que me llena de orgullo, pero también dependerá de un gran esfuerzo físico y taurino, donde tengo que sacar lo mejor de mi tauromaquia, de lo que soy, lo que tengo, la plaza lo vale, la afición lo vale, la ciudad y un lugar que me ha dado todo como torero y creo que es una manera de devolverle todo eso con una gesta de tal envergadura. Estoy seguro que será un acontecimiento histórico para todos los que estemos esa tarde”, dijo el nacido hace 37 años en Irapuato.

León le ha dado todo a Silveti y a su vez el matador le ha entregado sus mejores versiones a uno de los escenarios de mayor tradición que tiene la fiesta brava en México. Su numeralia en tierras zapateras es digna de resaltar con 17 tardes, 11 salidas a hombros, 27 orejas, 12 rabos cortados y dos indultos, el primero de ellos en febrero de 2018 a “Mezquite”, un burel de la ganadería de Bernaldo de Quirós, mientras que un año después hizo lo propio con “Ojos Moros” de Fernando de la Mora.

MARCARÁ LA PAUTA

Diego será el primero de cuatro generaciones de los Silveti que se tire a matar a seis astados en una sola tarde. En su época no lo hizo su bisabuelo Juan Silveti Mañón, mejor conocido como “El Tigre de Guanajuato”, tampoco lo consiguió su abuelo Juan Silveti Reynoso y de igual manera su tío y actual apoderado, Alejandro Silveti, así como su señor padre, “El Rey” David Silveti.

“Mi tío Alejandro fue muy receptivo cuando le expuse esta idea, era un tema más personal y viendo todo el contexto histórico de la plaza y de mi momento siempre me apoyó, creo que así lo harían mis antepasados, desde luego mi papá y por eso debo afrontarlo con toda la seriedad. Matar seis toros es algo que me va a exigir muchísimo, ya me estoy preparando para llegar en óptimas condiciones taurinas, físicas, espirituales y emocionales, así que ojalá sea un día que quede para siempre en la historia del toreo”, aseveró el apadrinado en 2011 por el maestro José Tomás.

A tres meses de que llegue esta encerrona, Silveti recordó con gratitud a sus antecesores y de cada uno destacó lo siguiente: “De mi bisabuelo su valentía, su arrojo y su personalidad, de mi abuelo sus conceptos, su técnica y naturalidad, de mi padre todo, es mi máximo referente, su arte, su misticismo, su manera de entregarse y de mi tío de la misma forma, su actitud, que a parte el tema con los Silveti es que todos hemos sido distintos y eso le da una variable muy especial”.

En este mismo sentido, añadió que su familia le ha dejado al toreo “una identidad propia y un legado, una manera de vivir y distintas personalidades que han intentado llevar el apellido, al país y a la tierra a lo más alto, nuestra familia trascendió, se le conoce, se le respeta y ahora que a mí me toca ser parte de esto me enorgullece, compromete y me reta y uno de esos retos es lo que haré en enero, seguir dignificando este gran legado”.

La última encerrona que se registró en la Plaza La Luz data de enero de 1992 en la figura del hidrocálido Miguel Espinosa “Armillita” Chico con toros de Begoña y San Miguel de Mimiahuapam.





Su Ficha

Nombre: Diego Silveti Del Bosque

Lugar de Origen: Irapuato, Guanajuato

Fecha de Nacimiento: 24 de Septiembre de 1985

Edad: 37 Años

Debut: 26 de Agosto de 2009 en Casavieja, España

Alternativa: 12 de Agosto de 2011 en Gijón, España

Corridas Lidiadas: 286





En Números

11 Años de carrera para el torero guanajuatense Diego Silveti

27 Orejas las que ha cortado el diestro de dinastía en la Plaza La Luz

12 Rabos registra el oriundo de Irapuato en tierras leonesas

2 Indultos ha hecho en el coso cuerero el hijo del “Rey David”