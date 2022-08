Destacó Eduardo Fentanes personalidad de su equipo para vencer a León

Santos luce intratable en casa, marcha invicto ahí y ha ganado cuatro de sus cinco presentaciones ante su gente, situación que deja satisfecho a su estratega Eduardo Fentanes.

Ante León “fue un cuarto partido donde el equipo vuelve a mostrar esta intencionalidad con la que se viene trabajando, la manera de resolverlo, de gestionarlo en medio de la complejidad de un partido de Primera División, entonces era un juego difícil, con un rival que defendía con nueve atrás de mediocampo, pero fuimos pacientes, los muchachos respetaron su estilo, circularon la pelota, se le buscó y al final recibimos el premio de tres puntos producto de la convicción y el tratar de hacer bien las cosas”, señaló Fentanes.

Y pese al buen momento, el técnico de los laguneros toma todo con mesura al momento de manifestar que “el equipo va mejorando, en Tigres no sumamos, pero el equipo se plantó bien, tuvo 16 tiros, lo intentó y no se pudo, pero este grupo tiene confianza, vamos avanzando y no podemos echar las campanas al vuelo. El llamado en el vestidor es para trabajar más, viene una seguidilla de partidos donde todos deben estar aterrizados, muy tranquilos, humildes y con esa hambre de revancha”.

Tal parece que Fentanes ha conseguido encontrar un su 11 ideal, pero por otro lado, su aspiración es que “no solo sean esos 11, que todos aspiren a la titularidad, que sean los 24 o 27, todos deben tener los conceptos bien claros y deberán jalar hacia el mismo lado”.

Finalmente, el timonel santista habló de la versatilidad que presume su elenco y prueba de eso fue el gol de Félix Torres con el que se liquidó a La Fiera, siendo un central el que aprovechó su ocasión al frente en balón parado.

“Todo es parte del juego progresivo que buscamos, sabemos que el grupo tiene potencial y son jugadas que resuelven partidos así. La pelota parada a nivel mundial es importantísima y se va trabajando como parte de la metodología habitual, luego podrá haber errores, es parte del juego, pero lo importante es no quedarte enganchado al error y mantener la intención de tu juego”, aseveró.