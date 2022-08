Acepta Renato Paiva que a La Fiera le falta entender el sistema

El poco tiempo de trabajo luego de cambiar de manera intempestiva un sistema de juego acabó condenando al León en su visita a Santos, así lo manifestó el “domador” Renato Paiva, quien además dejó en claro que la idea no era replegarse casi metidos en propia área.

“Yo no pedí defender tan bajo, grité y grité, era para defender en bloque, que tuviéramos un bloque intermedio, gestionar un espacio atrás pero no tan amplio, era un bloque alto y el problema fue ponernos a defender en el área, algo que no pedí”, indicó el portugués.

Respecto a las modificaciones que envió de inicio, dejando en el banquillo a elementos que venían siendo titulares, uno de esos “El Chapito” Montes, no pasó por otro motivo más que “había muy poco tiempo entre un juego y otro, ahora dirán que estamos señalando a alguien pero no, jugamos pocos días atrás y el domingo de nuevo, así que no hay que señalar a nadie, hubo cambio de sistema para proteger más al equipo en lo defensivo porque si no cambiábamos nos vuelven a meter cuatro o cinco, entonces no señalemos a nadie”.

Paiva tiene detectado el problema y ese es que “el sistema no está consolidado, no hablo del equipo, el equipo venía haciendo buenos partidos hasta Monterrey, atacaba bien, si teníamos dificultades defensivas, pero este sistema es nuevo y lleva su tiempo, era un riesgo que sabíamos y decidimos correrlo. Hay que percibir la realidad y trabajar en este sistema que se quedará para adelante”.

En este mismo sentido, agregó que “ahorita no estamos para formas, sino para ser pragmáticos y realistas, no generamos mucho y Santos tuvo más el balón, obvio que su victoria es merecida, es un buen equipo, es difícil ganar acá, pero la responsabilidad es mía por el planteamiento atendiendo a la realidad que atravesamos”.

Por último, el lusitano se dijo tranquilo y respaldado por la directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía, por ello comentó que “yo tengo una manera de trabajar, eso es creer en los resultados que el entrenamiento da y la dirigencia los sabe, sé que pedir tiempo en el futbol es complicado, pero es difícil cambiar y tomar decisiones con tan poco tiempo”.