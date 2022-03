Darán "guerra" por México en el Rally de las Naciones

Rumbo al Rally de las Naciones que se correrá del 1 al 3 de abril en terracerías guanajuatenses, el primer equipo mexicano ha quedado definido y lo integrará nada más y nada menos que la familia Guerra.

“Sin duda será una ocasión especial, es la primera vez que mi papá (Benito Guerra Silla) representa al país en un evento internacional, hay un poco de presión, él sabe que quiero ganar, no va a ser fácil, pero esperemos no equivocarnos ninguno de los dos, hacer un rally inteligente y si podemos llevárnoslo será un gran logro para México y para nuestro equipo BGR”, comentó Benito Guerra Jr., campeón mundial de producción (PWRC) en 2012 y ganador hace un par de años de la Race of Champions.

Por otra parte, Guerra Latapí se dijo motivado de volver a enfrentar a viejos conocidos del Campeonato Mundial como el finlandés Harri Rovanpera y el noruego Mads Ostberg.

“Vendrán algunos de los mejores pilotos del mundo, conocemos a muchos de ellos y me parece que esa es la cerecita en el pastel, el nivel de competencia será muy alto, los caminos los conocemos a la perfección, la ruta te obliga a dar el cien y estamos listos”.

Pero además de la representación azteca, otros países que están listos son Francia con Didier Auriol, monarca del WRC en 2014 y quien en esta ocasión hará dupla junto a Adrien Fourmaux, actual integrante de M-Sport en el Mundial de Rallies, España irá con el ganador del JWRC y WRC3 en 2017, Nil Solans, así como con Pep Bassas Jr., quien en 2020 debutara en categorías de soporte del Campeonato Europeo (ERC), en tanto que Noruega participará con Ostberg y Eyvind Brynildsen, ya con experiencia en el Rally Guanajuato México WRC al haber estado en 2010 a bordo del Skoda Fabia S2000.

Asimismo, Italia llegará con Alberto Battistolli y Andrea Marbellini, ambos con salidas en el Campeonato Nacional de su país y en el ERC, la alineación de Japón la integrarán dos auténticos kamikazes al volante como lo son Hiroki Arai e Ishii Hironao, Finlandia tendrá a Rovanpera y al joven Roope Korhonen, mientras que Estados Unidos será parte de este evento con Dave Carapetyan y Mike Glover.

En las próximas horas se definirán las parejas del británico Matthew Wilson, el alemán Niki Schelle y el rumano Sebastian Barbu.