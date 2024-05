Cumplen boxeadores con primer careo para Boxeo de Gala XIV

León, Gto.- Se cumplió el primer paso rumbo a ‘Boxeo de Gala XIV’, los boxeadores confirmados celebraron sin contratiempos ni sorpresas con el pesaje y primer careo, previo a la magna función que se presenta como nueva oportunidad de lucimiento para el pugilismo local.

La nueva cita boxística que organiza Bajío Boxing Promotions se integra por ocho combates profesionales, todos pactados a cuatro rounds. La cartelera resulta de auténtico agasajo con pugilistas nacionales, estadounidenses y uno más de Cuba. Será para este sábado cuando se den las agresiones en la Arena IPW de San Francisco del Rincón.

Para la batalla estelar, Guanajuato se presenta con una de sus mayores promesas, quien defiende la casa es el salmantino Jesús Alejandro Páramo ante el queretano Mario Flores Valadez, choque en la división Supergallo (55 kg).

“Me siento muy bien, muy preparado, trabaje mucho mi fortaleza en sparring, corriendo muy bien, apretando en los entrenamientos. Voy a dejarlo todo en esta pelea para poder llevar un récord bueno y hacer algo en esto del boxeo. Será un duelo muy cerrado, de muchos golpes, pero ahora sí que a ‘rajarse a su rancho’”, manifestó Alejandro Páramo cuyo récord es de 3-1

Una llave que promete ‘dinamitazos’ se da en peso Superligero (64 kg), Christopher Bonilla de Silao debuta ante el cortazarense Abraham Flores quien también se presenta en el boxeo de paga. En Superwelter (70 kg) se cruzan el antillano, Juan Oneyder, formado por el reconocido entrenador Fredy Rojas y Jocsan Moreno de Querétaro.

“Vengo con muy buena preparación, me siento bien para este combate, pienso que voy a conseguir la victoria. En la preparación trabajamos la fuerza y en la última semana la rapidez. He tenido la oportunidad de pelear contra un mexicano y sé que no es fácil que se dejen ganar”, resaltó Oneyder.

Orgullo de León, Edson Arnulfo Muñoz tiene como enemigo al tapatío Rogelio González, llave en la división Supermedio (75 kg). En Superpluma (60.5 kg), Mickey Vey de Las Vegas prueba a Javier Rodríguez de Jalisco.

Otro púgil de las ‘barras y las estrellas’ es Elijah Kavila, programado contra Jorge Luis Fernández de la Ciudad de México. Para beneplácito del pugilismo leonés debutan en Superpluma (59 kg) Franco Contreras y Luis Moisés Palomino. Los encargados de abrir el telón son Luis ‘El Fuerte’ Salas de Sinaloa ante Eduardo Martínez de Querétaro.