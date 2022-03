Confía “El Grande” Martínez en recuperar anímicamente a Las Fieras

Adrián Martínez no negó que la goleada ante Tigres resultó un duro golpe al estado anímico de su plantel, sin embargo, el estratega de Las Fieras confía en darle vuelta a la página y seguir en pie de lucha por la liguilla.

“Fue difícil, el equipo cuando no juega junto, cuando no hace el dos contra uno, nos cuesta mucho trabajo y a un rival como Tigres no lo puedes dejar jugar, pero más allá del resultado que nos dolió mucho, hay que resarcirnos rápido y el tema mental será importante porque veníamos de tres partidos sin recibir gol, me parece que se venía trabajando bien como para haber competido y ni hablar, no salieron las cosas y trataremos de salir adelante, no bajaremos los brazos”, manifestó “El Grande”.

El calendario se tornará complicado para el conjunto esmeralda ya que en la siguiente jornada recibirá a unas Chivas embaladas y también estará el choque pendiente frente a las actuales campeonas Rayadas de Monterrey.

“No se puede tapar el sol con un dedo, sabemos de las estructuras que tienen los otros clubes, pero tampoco nos espantamos, a este equipo le hemos querido dar protagonismo y personalidad para sacar adelante este tipo de encuentros, lamentablemente no nos ha alcanzado, nos está costando un poquito trabajarlos y seguiremos partido a partido, nos restan rivales difíciles y lo más importante es la resiliencia que tengamos, esta fue una buena cachetada, una buena sacudida y de la misma manera nos levantaremos”.

Lanzarán campaña

Sin ahondar mucho en el tema, Martínez mostró respaldo a sus dirigidas, luego de los problemas de acoso que varias de ellas han sufrido en persona y por redes sociales.

“Sé que la institución ya está por lanzar una campaña para combatir esto, es una lástima que pase, pero no puedo decir más ya que el club lo está viendo y no tengo la capacidad para responder más acerca del tema”, aseveró el ex guardameta.