Concluyen levantamientos previo al Rally Guanajuato México

León, Guanajuato.- Libretas de ruta completadas. Las 32 tripulaciones que participarán en la décima novena edición del Rally Guanajuato México cumplieron con dos satisfactorias jornadas de levantamientos a través de las 23 especiales que integran la ruta de este año.

A diferencia de la ventana del martes que resultó maratónica, los reconocimientos de miércoles resultaron mucho más amables para los binomios. Todo comenzó a las 8 de la mañana en Llano Grande, escenario que nuevamente acogerá el Shakedown, para después continuar en Otates, San Diego, El Brinco en su versión de Power Stage y el último camino a descubrir fue el de Las Dunas de 3.70 kilómetros.

Cabe destacar que por primera ocasión se integra dicho tramo a esta fecha mundialista, recordando que solo estuvo considerada en el FIA NACAM Rally Guanajuato de 2021 y en el Rally de las Naciones 2022.

Las Dunas es una etapa diseñada para el espectáculo y goce de los aficionados, en especial para aquellos que prefieren no subir al cerro. Prácticamente desde cualquier punto de la ruta es posible ver a los autos y eso se pudo constatar durante los recces. El diseño de la etapa sedujo a más de uno y pese a rodar con vehículos que no son los de competencia, tipos como Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta y Ott Tanak, no se reservaron mucho y fueron a fondo y con fe.

Al cierre de su reconocimiento, el británico Gus Greensmith, competidor del WRC2, manifestó que “esto es como un estadio, no puedo esperar a ver toda la gente gritando cuando pasemos, realmente es fantástico lo que diseñaron aquí, siempre el Rally de México tiene algo que te sorprende cada año”.

Asimismo, el mexicano Ricardo Cordero, quien llevará el único Citroën de todo el evento, precisó que “Las Dunas lo tiene todo, es una combinación de todos los tramos y por suerte ya conocemos el terreno, eso nos puede dar una ventaja y por eso creemos que estamos en condiciones de ponernos por delante del algún Rally2”.

Con los tramos ya checados, ahora solo es tiempo de que el polvo se levante cuando se ponga en marcha la tercera parada del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).