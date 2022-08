Concluye 7ma Copa Bajío con equipos leoneses campeones

Sumando equipos de tres estados del país se llevó a cabo la 7ma Copa Bajío Internacional, certamen que disputaron equipos de categorías infantiles y juveniles. Entre los campeones resaltan representantes de la Capital del y Calzado.

Desarrollada del 29 de julio al 3 de agosto, este certamen de futbol reunió un total de 28 equipos provenientes de Coahuila, Querétaro y diversos municipios de Guanajuato como Dolores Hidalgo, Irapuato y León que fue sede. Las categorías participantes fueron sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20.

En la clasificación mayor el título estaba garantizado para quedarse en tierras cuereras ya que se enfrentaron las escuadras de Cachorros de León y Leyenda ‘Chino’ Estrada. En esta llave se definió con dramatismo ya que en tiempo regular igualaron a tres goles, por lo que fueron necesarios los penales, instancia en la que Cachorros venció 6-5.

Por la división sub 18, los máximos honores fueron para los Tiburones Freseros de Irapuato que chocaron ante Venados de Querétaro, el desenlace fue de 2-1 a favor de los ‘escualos’.

Los Tiburones fueron una de las mejores organizaciones participantes ya que disputaron otras dos finales, en la categoría sub 10 se coronaron goleando 6-0 sobre Academia Guerreros León. La otra final fue la sub 14 en que perdieron 2-1 ante Compocal FC.

Otro conjunto de origen zapatero que levantó el título sub 12 fue GEN Centro de Formación Club León que doblegó 3-2 a Guerreros León. Por su parte, en la final sub16 Apex Academy se llevó la gloria tras ganar la serie de penales 7-6 en final contra GEN Cefor León.

Concluida la 7ma Copa Bajío, ahora se alista el terreno de juego para la siguiente edición a desarrollarse del 16 al 20 de diciembre próximo. Por otra parte, este certamen contó con la presencia de visores de clubes de Liga MX como Ricardo Estrada, Carlos Joel y Filiberto Acevedo de Club León, Víctor Rangel de Atlético de San Luis, Juan Carlos Franco de los Pumas e Irving Henríquez de FC Juárez.