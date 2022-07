Comparte Daniel Vargas su historia de vida con jóvenes

León, Guanajuato.- “Sueñen” fue el mensaje que dedicó Daniel Vargas a estudiantes de nivel básico durante una ponencia en la que el fondista leonés compartió su historia de vida como ejemplo de superación personal y caso de éxito a través del deporte.

En el marco de la ‘Semana de Fortalecimiento Académico’, Vargas Sánchez desarrolló el tema de “Proyecto de Vida” a estudiantes de la Escuela Secundaria General No 1 “Hermanos Almada”, durante la ponencia abordó su trayectoria deportiva y logros como atleta de alto rendimiento.

Con más de 25 años dedicados al atletismo, el corredor leonés recordó sus orígenes en el Barrio de los Reyes, pese a crecer en una familia de escasos recursos encontró en el deporte su camino para la superación personal.

Sobre sus inicios como atleta, recordó que la medalla de oro de Soraya Jiménez en el levantamiento de pesas en Sídney 2000 le motivó a dedicarse al alto rendimiento buscando el sueño de acudir a la máxima justa deportiva.

“Cuando vi que Soraya Jiménez ganó su medalla me marcó y me nació el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, ese sueño no lo cumplí una vez, fueron dos veces, fue Londres 2012 y Río 2016. Fue la experiencia más grande, cuando estás ahí es cuando entiendes la magnitud de los que eres, lo que has logrado y valoras muchas cosas”, comentó Daniel Vargas

Tras relatar sus dos participaciones en la justa veraniega instó a los jóvenes: “Siempre hay que soñar, se vale soñar, porque de los sueños surgen las grandes personas y líderes. Todos los sueños se cumplen, siempre y cuando estén dispuestos a luchar”.

“Hay que ganarse todo a pulso, si quieren algo, tienen que luchar, van a encontrar de todo en el camino, “baches piedras” y uno se tropieza, pero lo mejor es cuando te levantas y siempre siguiendo tu objetivo”, agregó el corredor mexicano.

Finalmente resaltó: “Cuando estás bien preparado ni nervios sientes, que se preocupe el que no se preparó o no estudió. Todo el éxito va de la mano, es el mismo camino, desde ser un gran deportista, a un gran estudiante o profesionista, nadie empezó desde arriba todos empezamos desde abajo”.

Además de estar inmortalizado como el único leonés que ha acudido a pruebas de atletismo en dos ediciones de Juegos Olímpicos, también destacan las medallas de plata y bronce en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y Veracruz 2014, respectivamente.

También compitió en los Mundiales de Medio Maratón de 2012 y 2016. Entre su palmarés ganó varios maratones en México, además de acudir a otras pruebas internacionales como la Maratón de Boston. Finalizada su ponencia, recibió un reconocimiento por parte de la subdirectora del turno vespertino, la profesora Angélica García López.