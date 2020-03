Coleshion ‘rueda’ contra el Covid-19

León, Guanajuato; 26 de marzo del 2020.- Sin miedo al Coronavirus y mucha pasión por el ciclismo, el grupo Coleshion Rateison de ciclismo de montaña mantiene sus rodadas semanales, esto como medida para mantener la activación física mediante salidas a rutas en la serranía de León y municipios colindantes.

Para David Gallegos Sánchez, dirigente de este colectivo ciclista, salir a rodar es parte de su vida y pasión, además considera que, si bien está la contingencia sanitaria, el ciclismo de montaña es un deporte que fortalece las vías respiratorias.

“Nuestro deporte no se realiza en un lugar cerrado como un gimnasio, un salón, al contrario, salimos al cerro, ahí el aire es muy limpio. El ciclismo te ayuda fortalecer el sistema inmunológico porque te mantienes activo, fortaleces las vías respiratorias, los pulmones y el corazón”, señaló David Gallegos.

Pese a la contingencia de salud por el Coronavirus, Coleshion Ratesion no ha interrumpido sus rodadas de jueves y domingo desde principios de año, actualmente suman 25 rodadas.

“Ahorita no se habla de otra cosa que no sea el Coronavirus, pero seguimos con nuestras rodadas, no hemos dejado de rodar ningún domingo este año, si más delante se pone más complicado y que las autoridades ya no te dejen andar en la calle pues ya sería otra cosa, seguimos invitando para que la gente se active”, agrego Gallegos Sánchez.

Para mayor seguridad de los integrantes, se han tomado medidas especiales como no saludarse de manos y llevar un bote de alcohol en gel para untarse en las manos antes y después del recorrido.

La siguiente salida será el domingo 29 de marzo, se realizará un recorrido de 80 kilómetros por la zona de Sierra de Lobos y en la cual pasaran por las comunidades de El Caite, Comanja de Corona y la presa La Sauceda.