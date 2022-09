Cierra Guanajuato en el top 10 de Nacional de Baloncesto Sub17

Ubicado en el top 10, así finalizó la participación de Guanajuato en el Nacional Sub 17 de Ademeba. En el último partido de este torneo se venció a Morelos.

En este certamen desarrollado en Monterrey, Nuevo León la quinteta ‘guanajua’ sumó tres descalabros y dos triunfos. Durante la fase de clasificación, el equipo comandado por José Neri abrió con derrotas de 64-60 ante Baja California y luego con un apretado 52-21 con el representativo de Chihuahua.

Cuando parecía inminente la eliminación, Guanajuato recompuso el paso logrando un abultado triunfo de 62-27 ante Baja California Sur, gracias a la diferencia de 40 puntos se logró el pase a ronda eliminatoria como uno de los mejores terceros lugares.

Para los octavos de final el rival correspondiente fue Coahuila, representativo que venció a los guanajuatenses con score de 73-49. Tras la derrota el siguiente paso fue el partido de colocación en el top 10, instancia en la que se venció a Morelos por 82-54.

En este torneo juvenil, el flamante campeón fue el selectivo de Baja California Norte tras imponerse 92-89 a Ciudad de México. Por su parte el tercer lugar se lo llevó Nayarit que le atizó pizarra de 82-59 a Nuevo León A.

Resaltar que para esta competencia la base del equipo ‘guanajua’ fueron jugadores leoneses, algunos proyectados de la Liga Municipal Deportivo García.

Por otra parte, el Nacional Sub 17 Varonil de Nuevo León fue el tercer campeonato de Ademeba en el que participa Guanajuato en lo que va de 2022, los anteriores fueron los femeniles Sub 17 y el sub 16 que se llevaron a cabo en Hidalgo y Chihuahua, en los cuales se logró el quinto lugar de la clasificación final.