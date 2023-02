“Chema” Hermosillo cuenta las horas para debutar en La Luz de León

León, Guanajuato.- El aguascalentense José María Hermosillo va por su primera vez en el coso La Luz de León, escenario que le impone y motiva tan solo por el hecho de buscar agradar a una de las aficiones más conocedoras de la fiesta brava en todo el país.

En charla exclusiva con El Sol de León, “Chema” intentará convencer al respetable enseñando hechuras de matador valiente, de torero con clase y dejando en claro porque es considerado uno de los nuevos valores de la tauromaquia nacional.

“Muy feliz de presentarme por primera vez como matador de toros en León, tengo muchas ilusiones para esa tarde, sé que es un compromiso grande, pero tampoco me presiono, la idea es que el sentimiento y la torería fluya, que la gente sea testigo de una corrida espectacular y se vaya a casa con el mejor sabor de boca. En lo personal, voy a dejarlo todo, son de esas oportunidades que uno no debe dejar pasar, entonces con ansias de que llegue el momento y ya estando ahí, solo es demostrar lo que uno tiene” manifestó el apadrinado en 2019 por el español Antonio Ferrera, con quien, por cierto, compartirá cartel en esta quinta corrida de feria.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Y precisamente, de lo que será alternar junto al maestro de Baleares, Hermosillo comentó que “pues es el doble de emoción, la verdad es que hace cuatro años tuve el honor de que él fuera mi padrino y en un escenario como La México, será algo que jamás voy a olvidar y sin duda de lo mejor que me ha pasado en la vida. Con el matador Ferrera tengo muchas anécdotas, otras tardes de recuerdo, siempre ha estado ahí para aconsejarme y compartir la tarde con él en León será otra ocasión que seguro voy a guardar en mi corazón”.

Otro que también quedó colgado del cartel es su coterráneo, el de dinastía Fermín Espinosa “Armillita IV”, que al igual que José María, está ubicado dentro de ese escalafón de toreros jóvenes que desean seguir el legado de aquellos que ya tienen un andar importante.

“Siento que en estos momentos hay una combinación muy bonita, si somos muchos jóvenes que estamos empujando fuerte, esta Fermín, San Román, Fonseca, Leo Valadez, pero todavía hay toreros de mucho rango y jerarquía y de los cuales no dejamos de aprender y eso es mutuo. Pienso que el toreo mexicano está más vivo que nunca pese a todas las situaciones difíciles y raras que están pasando alrededor de la fiesta”, dijo Hermosillo.

AGRADECIDO CON “EL CEJAS”

Fue un encuentro casual, ni siquiera en un restaurante, en plano puesto de comida, donde “Chema” Hermosillo se topó con su paisano Arturo Macías “El Cejas”, a quien se le acercó para pedirle una foto, el autógrafo y luego una charla con él le cambio la vida.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

“Todo fue muy casual, inesperado, me acerqué con Arturo como un aficionado más, la plática se fue extendiendo y todo lo que el me comentó me hizo reflexionar muchas cosas porque yo ya estaba metido en el estudio y pensando algo más que el toreo, por suerte la vida me regresó al toreo, pude estudiar, ya acabé la carrera y alterno esto con los trabajos de la familia. La verdad que fue una historia muy singular y que me gusta recordar porque creo que todos tenemos algo que nos marcó y eso fue para mí”, relató el surgido de la Escuela Taurina de Aguascalientes.

El Evento

Feria Taurina León 2023

Quinta Corrida

Fecha: 18 de Febrero

Hora: 17:00

Lugar: Plaza de Toros La Luz





Cartel: Antonio Ferrera

Fermín Espinosa “Armillita IV”

José María Hermosillo

Toros: 6 Fernando de la Mora 6





Su Ficha