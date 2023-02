Alejandro Talavante retorna con nuevos bríos al coso La Luz de León

De vuelta a los ruedos, el diestro español Alejandro Talavante se dijo honrado y afortunado de arrancar una nueva temporada en el coso La Luz de León, escenario que le ha visto tardes triunfales como aquella de enero de 2014 cuando obtuvo el Trofeo San Sebastián.

Talavante se dijo renovado y mucho más maduro, esto luego de que a finales de 2018 sorprendiera con el anuncio de un retiro por tiempo indefinido, sin embargo, el toro llamó de nueva cuenta el extremeño.

“Un torero vuelve a torear para vivir, quizás siente que lo que le ofrece la vida fuera del toro no es tan emocionante, en mi caso particular yo tomé esa decisión porque comencé temprano, mi alternativa fue a los 18 años, pensé que un descanso me vendría bien, no lo tomé como una retirada, pero en ese lapso pensé muchas cosas, me enfoqué en otras y la verdad es que muchos me han cuestionado del porque vuelvo, yo les respondería que lo van a ver en la plaza”, manifestó el matador.

Tremendista por convicción, el apadrinado por Morante de la Puebla aseguró que “estoy en una etapa importante de mi vida donde he mezclado la experiencia y mis ilusiones de seguirme realizando, siento que puedo hacer más cosas importantes en el toreo”.

Pocos sienten e interpretan la tauromaquia como Talavante, por eso al momento de definirse suele responder que “a la hora de definirme lo haría como un torero que no se puede definir, eso me gusta porque después de muchas horas de trabajo, estudio y toreo en el campo, pienso que Dios me ha dado ciertas cosas que no se han realizado, eso forma parte de mi personalidad”.

TARDE ENTRE AMIGOS

La del próximo sábado en tierras zapateras será una tarde de gozo, de disfrutar entre viejos amigos y es que Talavante ha compartido muchos momentos gratos con los queretanos Octavio García “El Payo” y Diego San Román.

“Cuando llegué por primera vez a México estuve un tiempo en Querétaro, ahí tuve la fortuna de conocerlos, son dos grandes personas, amigos entrañables y me hace mucha ilusión este cartel. Ojalá la gente lo pueda disfrutar como seguramente lo haremos nosotros, tres toreros que seguro lo vamos a dejar todo para agradar al público”.

Finalmente, Alejandro Talavante no ocultó que León es de sus plazas consentidas en suelo azteca, destacando su misticismo, tradición, ambiente y el conocimiento del respetable.

“León es una plaza importante, de las mejores, es de primera línea, su afición es conocedora, aprieta, exige y eso me encanta, es gente extraordinaria y por eso mismo creo que los toreros nos sentimos felices y bien arropados acá. Tengo recuerdos buenísimos en esta ciudad, fue de las primeras que visité y siempre diré que estar anunciado en León es un orgullo”, aseveró.

Su Ficha

Nombre: Alejandro Talavante

Lugar de Origen: Badajoz, España

Fecha de Nacimiento: 24 de Noviembre de 1987

Edad: 35 Años

Fecha de Debut: 1 de Febrero de 2004 (Samadet, Francia)

Fecha de Alternativa: 9 de Junio de 2006 (Cehegín, España)

Fecha de Confirmación: 8 de Abril de 2007 (Madrid, España)

