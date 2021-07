Caen los Bravos ante Olmecas en once episodios

Los Bravos de León echaron por la borda un compromiso clave y en el cual llegaron a tener dos veces la ventaja en la pizarra. Olmecas de Tabasco se llevó la serie en “La Fortaleza” tras imponerse en el tercer juego 8 por 6.

Todo iba bien para los de casa luego de cuatro entradas completas ya que la diferencia era de tres rayitas. Frank Díaz se encargó de timbrar la primera en error de Jesús Arredondo por la intermedia, luego Chris Roberson sacó sencillo que remolcó a Luis Fernando Medina y de nueva cuenta el venezolano Díaz causó daño con su sexto doblete en la campaña.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Golfístas guanajuatenses lejos de ser profetas en su tierra

Pero el quinto capítulo fue de pesadilla para el zurdito Cristian Castillo al permitir que los Olmecas le armaran un rally de cuatro carreras. Francisco Lugo comenzó la remontada con palo de dos estaciones, Gilberto Galaviz y Edwin García hicieron lo suyo con indiscutidos productores a los terrenos de Batista, en tanto que Herlis Rodríguez mandó otra al plato con un quirúrgico toque de sacrificio.

Después el duelo se tornó de toma y daca, Bravos lo empató en wild pitch de Luis Escobar y en la sexta el conjunto cuerero volvió a despegarse con el cuadrangular solitario de Roberson y el imparable de Xavier Batista que condujo hasta el plato a Gilberto Carrera.

Sin embargo, Tabasco no bajó los brazos, la escuadra manejada por Pedro Meré recortó en la octava y en la novena le alcanzó para enviar a extra innings. León ya festejaba el triunfo en gran lance de Batista para sacar el out 26 y el mismo dominicano tiró a la antesala para poner fuera a Francisco Lugo que había salido en el pisa y corre a la registradora. El umpire por tercera Carlos Izaguirre había cantado out, aunque después en la revisión se revirtió la decisión inicial y con ello los “chocos” se mantenían con vida.

Fue en el onceavo rollo cuando la visita le dio rumbo definitivo al partido. Ante los lanzamientos de Wilfredo Ramírez, Edwin García conectó triple productor de dos carreras que sentenció vigésima primera derrota de la tropa guanajuatense.

Ramírez (1-1, 4.91 ERA) fue el pitcher perdedor, en tanto que el sonorense Fernando Salas (1-0, 0.00 ERA) se anotó su primera victoria tras colgar par de argollas y recetar tres chocolates.

León ahora va de gira para medirse a los Leones de Yucatán y a El Águila de Veracruz.

La Pizarra

---------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

Olmecas (18-20) 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 8 14 3

Bravos (18-21) 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6 9 2