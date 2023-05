Busca Leo Rincón reencontrar su mejor versión en la pista

León, Guanajuato.- Olímpico juvenil en 2018, el corredor guanajuatense Leopoldo Rincón se perfilaba como una promesa del atletismo mexicano, una serie de lesiones le impidieron seguir con su desarrollo ascendente. Ahora en 2023 reaparece en la pista con la intención de reencontrar su mejor versión.

Originario del municipio de Victoria, Leopoldo Rincón vive un periodo de reintegración a las pruebas de alta competencia ya que entre 2019 y 2022 una serie de lesiones mermaron su rendimiento.

“Debo reconocer que mi mejor año ha sido 2018, ahí hice mis tiempos más rápidos en los 800 y 1500 metros, ese año pude ir a los Olímpicos de Buenos Aires 2018, luego se vinieron meses complicados, me afectaron algunas lesiones. Para 2019 tuve algunos eventos, entre ellos una Panamericano juvenil, en 2020 fue la pandemia, ya en 2021 volví a competir, pero no logré los resultados esperados y en 2022 me sorprendió otra lesión, eso me afectó y apenas en noviembre volví a los entrenamientos fuertes”, comentó Leopoldo Rincón en charla para El Sol de León.

Superando las afecciones físicas, el llamado “Pollo” tiene en puerta el Macro Regional de Atletismo a realizarse del 15 al 21 de mayo en Tepic, Nayarit, en este certamen busca clasificar a los Juegos Nacionales CONADE 2023.

Deportes

“Este ciclo lo tomo con mucha expectativa, entre los eventos que vienen para mí está el Macro regional de Tepic. También se evalúa la posibilidad de tomar competencias en el extranjero o si bien nos esperamos al Nacional (de Atletismo), ese sería el plan a grandes rasgos. Sea el evento que sea mi meta principal es mejorar mis marcas y buscar medalla en los Nacionales CONADE ya que este es mi último año”, concluyó el corredor de 22 años.

Uno de los eventos de primera fuerza más recientes en los que acudió el atleta victorense fue el Encuentro Selectivo de Atletismo que la FMAA celebró en León a finales de abril quedó lejos de lograr la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 ya que en los 800 metros finalizó sexto.