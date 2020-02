Busca "Camarón" Rodríguez resurgir en El Bosque México Championship

El golfista guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez espera ser profeta en su tierra, cuando este jueves se ponga en marcha El Bosque México Championship, evento del PGA Korn Ferry Tour que se llevará a cabo en la ciudad de León.

“Venimos tranquilos, con muchas ganas de hacer bien las cosas, últimamente me he enfocado en ser más paciente, en ocasiones anteriores tenía un tiro malo y entraba en desesperación, eso me llegó a perjudicar bastante en mi juego, pero esperamos tener una gran actuación en este torneo que es casi en casa”, manifestó el nacido en Irapuato.

El secreto para tener una buena presentación en el par 72 de El Bosque Country Club, uno de los campos más complejos que tiene la gira es “que no nos gane la adrenalina, las ansias, como dije hay que ser pacientes, las cosas se tienen que dar bien y aquí gana el que menos errores cometa, la cancha de verdad que está muy buena, de las mejores del tour y no hay excusa, aquí hemos jugado más de seis años y sé que tiro voy a hacer en cada situación que se me presente”.

Rodríguez busca revancha, luego de que esta temporada no pudo mantener su tarjeta en el PGA Tour, “quiero volver al Top 25 para regresar al PGA, nos estamos mentalizando para eso, podemos dar más, pero esto hay que tomarlo con calma y estar enfocados”.

Será el tercer evento que José de Jesús afronte en este año, recordando que jugó las primeras dos paradas en Bahamas, donde en el Great Exuma Classic concluyó cuarto y luego en el Great Abaco Classic se metió entre los mejores 50.

Abren ronda de prácticas

Los greenes de El Bosque Country Club volvieron a recibir a los mejores exponentes del PGA Korn Ferry Tour y es que el año pasado este torneo no se pudo celebrar, debido al problema de desabasto de combustibles que aquejó al estado de Guanajuato y a otras entidades más del país.

Reconocieron el campo la mayoría del field de mexicanos, 19 en total, aunque todavía no estuvieron el capitalino Sebastián Vázquez y el veracruzano Roberto Díaz, quienes junto al “Camarón”, son los únicos tres golfistas aztecas que cuentan con tarjeta de la gira.

Este martes se realizará una segunda jornada de prácticas, el miércoles el Pro-Am y para el jueves la primera ronda de este certamen que reparte una bolsa de 650 mil dólares.

