Bríos renovados para Xavier Batista en su regreso a los Bravos

Xavier Batista ya se encuentra haciendo pretemporada con los Bravos de León y desde ahora el quisqueyano asume el reto de estar peleando el liderato de cuadrangulares de la Liga Mexicana de Beisbol.

Fue en 2021 cuando Batista pasó de los Sultanes de Monterrey a la tropa cuerera, cambió que le sentó de maravilla al disparar hasta 19 vuelacercas, cifra que lo ubicó en el subliderato de ese departamento, solo por debajo de su paisano Rainel Rosario de los Saraperos de Saltillo que se fue en 20 ocasiones para la calle.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El nacido hace 31 años en San Pedro de Macoris fue anunciado para retornar con la organización guanajuatense en la campaña de 2022, sin embargo, una oferta de los Guardianes de Fubon de la pelota taiwanesa echó abajo los planes, aunque en esta ocasión la presencia del “Depredador” desde el día uno está más que confirmada.

“La verdad que en todo este tiempo me llegaron varios mensajes de la afición de León pidiéndome que regresara, se siente bonito cuando uno hace su trabajo y que la afición te lo reconozca así, acá en León me han dado todos su cariño, su respeto, así que me siento muy feliz de poder volver a estar por acá”, manifestó el outfielder.

El dominicano tiene claros sus objetivos para la temporada que comenzará a finales de abril y esos son “mantenerme saludable para tratar de ayudarle al equipo al cien por ciento y en todo lo que pueda, pero también quero mantenerme dentro de los líderes de jonrones y que el equipo gane, eso es lo más importante, que seamos un equipo que sume victorias”.

Deportes Aportan esmeraldas dos jugadores al 11 Ideal de la Liga MX

Por otra parte, Batista reconoció que su primera pretemporada con el equipo “es muy importante para tomar las bases, no puedes esperar a llegar al inicio de la campaña y ahí empezar a trabajar, tenemos que iniciar desde cero en estos días y el trabajo fuerte, el compromiso, eso es la base del éxito, aquí hay que ganar juegos para que la afición tenga un bonito recuerdo y las sensaciones sean de que somos un equipo que va a pelear”.

CUMPLEN EN PRIMER ENSAYO

Al son de 15 carreras a 7, los Bravos vencieron en Purísima del Rincón a un seleccionado de la localidad en el que fue su primer duelo de preparación. Para este fin de semana, la novena manejada por Luis Mauricio Suárez repetirá contra el combinado de la región, pero también medirá fuerzas frente a los Mariachis de Guadalajara en Lagos de Moreno y de igual manera en suelo purisimense.

EN NÚMEROS