Bobby Lee Jr y Príncipe Arcano, padre e hijo se enfrentan en homenaje a Canek

León, Guanajuato.- Encarnando la que puede ser una de sus batallas más complicadas, Bobby Lee Jr y su vástago, Príncipe Arcano participan en una lucha de homenaje a Canek, ambos personajes leoneses sostienen un duelo de sangre en el que padre e hijo se cruzan sobre el ring.

Siendo un enmascarado de leyenda, de los pocos que vivieron la ‘época de oro de la lucha libre’ y que se mantiene activo, el afamado “Príncipe Maya” celebra cinco décadas de trayectoria en el pancracio.

En homenaje a Canek se organiza para este viernes una función especial en tierras “guanajuas”, el Lienzo Charro Ignacio León Ornelas en Irapuato abre sus puertas a un cartel con los mejores gladiadores del circuito independiente y de la zona Bajío.

Para sorpresa de los amantes de la lucha libre se da un duelo poco visto, padre contra hijo o hijo contra padre. Dicen que la “sangre llama, pero no debería enfrentarse” y ahora Bobby Lee Jr que hace mancuerna con Canek Jr se cruza ante su mejor alumno, su hijo Príncipe que tiene como second a The King Rey Misterio.

“Esta lucha me tomó por sorpresa, cuando nos pidieron participar en esta fecha yo pensaba que mi hijo y yo estaríamos en luchas diferentes o que lucharíamos como pareja, pero no, todo lo contrario, vamos como rivales. Me toca ponerle sus cachetadas que demuestre de verdad de lo que está hecho”, comentó Bobby Lee Jr en charla para El Sol de León.

Haciendo de lado los lazos familiares, el personaje de tapa verde y plata advierte: “No será fácil, ya en su debut luché un mano a mano contra él (Príncipe Arcano), pero ahora ha crecido luchistícamente, es muy pesado, es muy ágil, muy fuerte. Sabe mis técnicas, debo tener cuidado, pero no le será fácil levantar la mano a su maestro”.

ARCANO, SIN MIEDO

Personificando la tercera generación de la dinastía que inició con Carlos Alvarado González “Bobby Lee”, ahora Príncipe Arcano busca hacerse de un nombre en la lucha libre, para ello sabe que enfrentar a su mentor es importante para dar un gran paso en su carrera.

“Él (Bobby Lee Jr) me educó así, desde un principio que empezamos a entrenar lucha libre me dijo: ‘aquí no soy tu papá, soy tu contrincante’. Voy a cumplir con este compromiso de manera profesional, a parte de ser mi profesor es mi papá, pero estoy seguro de que la mejor manera de mostrar mi agradecimiento será dando un buen encuentro contra él, sacar lo mejor de lo que me ha enseñado”, expuso Príncipe Arcano.

Justamente en la búsqueda por labrar un camino propio, Arcano ha participado en múltiples arenas y promotoras independientes, entre las más importantes está la Arena Naucalpan y otro escalón será el homenaje a Canek.

“Es un gran honor subir y pelear como estelar en el homenaje a un gran señor como lo es Canek, es una persona de mucha historia, de una huella imborrable, ha inspirado a muchos para ser luchadores. En esta ocasión me toca encararme contra mi padre, pero sea cual sea el rival, siempre voy sin miedo, con hambre de ganar y hacer mi propia historia”, concluyó el joven enmascarado.

Otros personajes confirmados en esta magna función son Rey Quetza y Belial que se cruzan en mano a mano. Por su parte, Calibus y Blue Win se cruzan ante Corcel Maldito y Perseo. También suben a la lona Dr. Polux Jr, Hijo de Dr. Polux Jr, Perro Callejero I, Perro Callejero Jr, Comando Sexy, Tony El Rockero y Ángel Caído.