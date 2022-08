Beatriz Higuerey, una nadadora contra cualquier obstaculo

Beatriz Higuerey inició su inquietud por nadar a los dos años, y cuando tenía 10 años comenzó a competir y formar parte del equipo del Parque Miranda en Caracas, Venezuela, donde estuvo practicando por varios años y aprendió a nadar varios estilos.

@beatrizhiguerey relató que, a su llegada a Puerto Rico, luego de vivir varios años en Miami, Florida; dió inició a sus prácticas en aguas abiertas, y al inscribirse al equipo de Triatlón Spot en San Juan, estuvo haciendo la modalidad de Triatlón en donde participó en varios triatlones locales y dos veces en el Ironman de Puerto Rico. “Mi fuerte y lo que más me motiva es nadar en el mar”.

De su rutina de entrenamiento, Beatriz Higuerey comentó que consiste en practicar cinco días a la semana en la piscina o en el mar para mejorar la técnica y la resistencia, y competir con el equipo de natación Escambron Master Team en piscina y en aguas abiertas.

“En este momento estoy entrenando para competencias cortas de Puerto Rico 7 millas y voy para St Croix en septiembre”, comunicó.

@beatrizhiguerey dijo que ahora lo que tiene en mente son todos los cruces en mar abierto que quiere realizar, desde cruces en lagos, estrechos y en Bahías.

“Cuando estoy en el mar abierto me siento viva, todo se olvida y siento una paz infinita, es mi momento de unión con el universo y con ese ecosistema tan maravilloso”, añadió.

Lecciones

De las lecciones más duras por las que ha pasado, Beatriz Higuerey reveló que a nivel deportivo fue correr un maratón con malestar estomacal. “Existen momentos en una carrera en que por situaciones que se presentan tienes la opción de parar o seguir hasta el final, hay algunos casos en que no tienes opción y debes parar, creo que lo importante es estar en paz contigo mismo, tomes la decisión que tomes, y estar claros que no siempre se hacen los mejores tiempos, y que ya eres un ganador por estar ahí en ese momento”. “En mi caso decidí continuar hasta el final, me pare en todos los baños, me olvide de lograr un tiempo y fue muy satisfactorio y exhaustante llegar a la meta”.

@beatrizhiguerey manifestó que de las satisfacciones que le ha dejado este deporte, es el hacer buenas amistades, el entrenar con otros atletas la motiva y la lleva a exigirse lo mejor de ella, y lograr entender que un atleta ganador es aquel que tiene disciplina, sigue un entrenamiento al pie de la letra, una buena alimentación y logra conseguir un buen equilibrio mental y emocional.

“Mas allá de medallas, la mayor satisfacción no es recibirlas, sino entregársela a mis hijos y saber que ellos me admiran”, afirmó.

Preparación

Beatriz Higuerey expresó que su preparación para una competencia depende del tipo de evento, de la distancia a realizar, y de preparar un plan de entrenamiento con su coach Randy Soler. “Se va incrementando paulatinamente las distancias y se hacen sesiones de técnica de nadar y físico en tierra para perfeccionamiento y fortalecimiento respectivamente, la preparación física es muy importante, pero la preparación mental es clave, puedes tener la mejor resistencia y estar listo físicamente, pero sino estas listo mentalmente no llegas”.

“Yo medito, hago ejercicios de respiración. En el agua siempre esperas lo mejor por supuesto, y tienes mentalidad positiva, y vas con las mejores energías y ganas, pero tienes que ir preparado para todo”, reflexionó.

@beatrizhiguerey aclaró que vive y entrena en Puerto Rico, por lo que en los eventos compite por esta bella isla de encanto.

Al hablar de los deportistas mexicanos que la inspiran, Beatriz Higuerey mencionó emocionada a la nadadora de Aguas Abiertas Mariel Hawley, por considerarla un rol model a seguir por todos sus logros en esta disciplina.

Beatriz Higuerey añadió que también admira al ultra nadador Joel Matos por su valentía y compromiso con el deporte. “Lo he visto con mis propios ojos nadar ocho horas al día por una semana para conseguir su Récord Guinness y nadar bajo el sol inclemente y tener ampollas en su cuerpo a causa de las altas temperaturas”.

Así mismo admira a nadadores como Michael Phelps que han ido a competencias Latinoamericanas y mundiales; la gente no se imagina el sacrificio que se hace, la presión que se vive y la dedicación cuando eres parte de este mundo”.

De igual forma nombró a deportistas con discapacidad física como: Jessica Long, Bethany Hamilton, y el venezolano Maikol Monsalve. Y algunos triatletas, puesto que también realizó triatlones hace un par de años. “Me parece que la modalidad del triatlón es muy completa y demandante y con unas exigencias físicas y mentales muy fuertes, por ejemplo, poder completar un maratón luego de hacer 100 millas en bicicleta y de haber nadado es el resultado de mucho compromiso, esfuerzo y madrugadas para entrenar”, expuso.

@beatrizhiguerey comentó que por medio de la natación ha podido conocer otros países y culturas como El Caribe, Estados Unidos y Venezuela. Recordó que su última competencia fue en el Cruce de la Bahía de San Juan-Catano 2022 en julio en Puerto Rico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beatriz Higuerey (BEA) (@beatrizhiguerey)

De sus proyectos que tiene en el área de la natación, Beatriz Higuerey declaró en agosto la Vuelta a San Juan (7 millas), en septiembre el Cruce de St Croix (8 Km), en febrero 30 Km durante el 2023 la Vuelta a Key West, FL junio 2023 Cruce de Culebra a Fajardo, PR.



Un día en la vida de Beatriz Higuerey

Beatriz Higuerey relató que se levanta alrededor de las 6:00 de la mañana, medita, revisa los “TO DO’s del día” de su trabajo, ya que trabaja en el área de Hospitality y Property Management, les prepara el desayuno a los niños, los levanta para que se preparen para su escuela, los lleva y luego entrena, ya sea en la piscina o en la playa, y tres veces a la semana acude al gimnasio para hacer pesas, al término se reúne con las chicas que trabajan con ella. En la noche se dedica a estudiar y a leer las certificaciones que está realizando, una en Property Management y la otra para certificarse como coach de aguas abiertas”.





Consejos

@beatrizhiguerey les aconsejó a todos aquellos que anhelan tener un crecimiento en sus vidas, pero que a veces la pasión, la disciplina y la determinación la pierden en el camino.

“Todos nos caemos en algún momento, nos hemos perdido o desviado, lo importante es levantarse de nuevo y retomar el rumbo, en éste mundo tan ajetreado en el que vivimos debemos hacer una pausa al día para meditar y ver todo desde afuera, observar nuestros sentimientos, emociones y ver en que podemos mejorar, ya que para mí el objetivo de ésta vida es ser feliz, si eres feliz todo lo que hagas estará lleno de amor y pasión, pero la felicidad se trabaja día a día, tú creas momentos de felicidad, mientras más momentos de felicidad tengas, mejor fluirá todo en tu vida y mientras más pensamientos positivos tengas, mejor te sentirás”, determinó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beatriz Higuerey (BEA) (@beatrizhiguerey)

Beatriz Higuerey comentó que la mejor manera de no perder la concentración o foco de nuestros objetivos es recordándoselos todos los días.

“Escribirlos y ponerlos a la vista y hacer un mapa mental que incluya tus metas en todos los ámbitos de tu vida, rodearte de personas que tengan un objetivo en común contigo”, aconsejó.





La familia y la profesión

@beatrizhiguerey explicó que los principales valores que les transmite a sus hijos son la dedicación diaria y dar más del 100% en todo lo que decidan hacer. “Podemos estar cansados, de mal humor o simplemente abrumados, pero sí realizamos un compromiso con otro o contigo mismo se tiene que cumplir”.

Al hablar de cómo combina el papel de madre con el entrenamiento, Beatriz Higuerey dijo “realizo mis entrenamientos temprano en la mañana, para luego trabajar y que me quede tiempo en la tarde para dedicárselo a mis nenes. Los fines de semana me levanto muy temprano igual a entrenar y ellos descansan. Mi hijo práctica basketball y las nenas horseback riding”.

Beatriz Higuerey determinó que cuándo tiene un momento de tristeza, cambia de actitud pensando en qué existen personas que la están pasándola mal, y que se tiene que ser agradecida por tenerlo todo. “Muchas veces tenemos más de lo que necesitamos; también realizo más ejercicio, eso me promueve cambios a nivel del cerebro, generando más endorfinas que me ayudan a sentirme bien y sin estrés”, añadió.





Metas

Al hablar de sus próximas metas, @beatrizhiguerey mencionó que es graduarse de coach de open water con Oceanman y hacer los primeros 30 Km en open water.





Terapia de baño con hielo

@beatrizhiguerey platicó que el Ice Bath Therapy o Terapia de baño con hielo consiste en las inmersiones rápidas en aguas frías, ya sea en una bañera con hielo o en un lago, lo cual lo hacen atletas y diferentes personas para mejorar su estado físico y emocional. “Se ha realizado por mucho tiempo en el pasado, hoy en día ha tomado un auge muy importante por estudios y resultados beneficiosos para la salud”, comentó.

“Entre los beneficios se encuentran una mejor circulación, ayuda con los dolores musculares, reduce la inflamación, promueve el sueño, aumenta los niveles de energía, entre otros. Es increíble como te sientes después de que te sumerges un par de minutos. Yo he ido incrementando el tiempo de exposición por inmersión y he llegado a estar hasta siete minutos a una temperatura de 40F. La clave es lograr controlar tu respiración y hacer unos ejercicios específicos. Yo estudio y aprendo de Wim Hof, de Ice Man, como dice él: “A Cold Shower a Day, Keeps the Doctor Away”, informó.





Balance

Beatriz Higuerey manifestó que, para lograr un balance en nuestras vidas, en todas las áreas es necesario realizar una agenda con fechas y las cosas que tenemos que hacer día a día. “Todo lo que tengo que hacer a nivel profesional, personal y familiar está en esa agenda, lo que no está ahí no existe”.

“Soy muy responsable con mi agenda y las cosas pendientes, trabajo en el área de Hospitality y los clientes no esperan”, agregó.

Deporte

@beatrizhiguerey recomendó que aquellos que quieran iniciar algún deporte piensen en que el ejercicio da vida y energía.

“Te sientes tan bien luego de que terminas una práctica; por ejemplo, cuando terminas de nadar puede que estés un poco cansado, pero el cuerpo se siente tan bien, renovado, fresco, lleno de vida”.

Añadió “Prueben diferentes deportes si no están claros en lo que quieren, luego el que les guste más vuélvanlo a practicar y así poco a poco se van a ir comprometiendo más”.

Para concluir Beatriz Higuerey aseguró que nadar ayuda a olvidarse de todo, y que en su caso su motor de vida, son sus hijos, su gente querida, los cuales la impulsan a nuevos y mejorar cada día más.

“Nunca es tarde para establecer metas, siempre piensa en ti y en lo que te haga feliz”, incluyó.