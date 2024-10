Despidos injustificados: El 90% de las solicitudes en el Centro de Conciliación Laboral de Guanajuato

León, Gto.- Haydee Escobar Porras, directora del Centro de Conciliación Laboral en Guanajuato, informó que en lo que va del año, se han registrado 39 mil solicitudes de conciliación, de las cuales, el 90% son de los trabajadores denuncian despido injustificado.

Detalló que el año pasado el centro cerró con más de 37 mil casos, sin embargo, dijo que de manera anual tienen un crecimiento de hasta un 25% en total en las cuatro sedes que hay en el estado.

“Ante nosotros acuden los trabajadores con el principal motivo de despido injustificado, esto no quiere decir que realmente se acredite, nosotros no somos una autoridad jurisdiccional, actuamos bajo el principio de buena fé. Ellos nos pueden decir que fue por un despido injustificado, sin embargo, en el momento de la audiencia se abren las partes tanto trabajador como patrón, para hablarse con la verdad y generar un acuerdo, pero es una audiencia privada y secreta”, comentó.

Francisco Meza / El Sol de León

La directora explicó que el resto de los casos que no logran conciliarse pasan a manos de un juez y normalmente es por falta de voluntad de las partes.

“Regularmente por falta de voluntad de las partes que no se ponen de acuerdo, ya sea que el trabajador diga no es una oferta que sea atractiva, o bien el patrón diga que le están pidiendo una cantidad exagerada que diga que no pueda o le parece justa. Es una falta de voluntad porque tal vez alguna de las partes no considera justa la propuesta que se está haciendo”, agregó.

Además aseguró que hay casos de todo tipo y de diferentes tamaños de empresas, además de que el incremento de quejas es por la rotación de personal que hay en ellas.

Por otra parte, Escobar Porras, informó que del 100% del universo de casos que llegan al Centro de Conciliación Laboral, sólo dos pasan a un juez, el resto lo resuelven ellos.

“De un universo de un 100 por ciento de trámites que recibimos un 80 por ciento se resuelve, solamente dos de cada 10 conflictos laborales se están yendo a un juicio”.