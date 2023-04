Aziz Dougaz es verdugo de tenistas argentinos en el León Open

El argentino Renzo Olivo, una de las cartas fuertes que tenía el deporte blanco latinoamericano en el León Open de Tenis y cuarto sembrado del cuadro de singles, acabó despidiéndose en segunda ronda tras perder con parciales de 6-2 y 6-4 frente al tunecino Aziz Dougaz, quien se ha convertido en un auténtico verdugo de los raquetistas pamperos.

El sudamericano la pasó realmente mal, anduvo lejos de la versión que eliminó en primera fase a su paisano Facundo Mena. El nacido en Rosario no tuvo respuesta, como con ganas de irse rápido, se llenó de dobles faltas, errores no forzados cuando subió a la red, así que ni tardo no perezoso, Dougaz registró par de quiebres en el primero y quinto juego del primer set, para de esta manera irse adelante en el choque.

Olivo, asiduo invitado al Challenger leonés, quiso reaccionar en el segundo set, sin embargo, el africano volvió a hacer de las suyas con su tercer rompimiento. Mohamed Aziz llegó puntual a la cita con todas las devoluciones de Renzo, por más que este intentó poner la pelota en las esquinas. El africano hizo gala de un buen fondo físico, recorrió de gran forma la pista y fue dosificando el esfuerzo para cerrar a tambor batiente.

La mala suerte para el pampero ya estaba echada y es que en el cuarto juego del segundo set se lastimó el tobillo izquierdo, aun así pudo regresar al encuentro, solo que el acabose para él fue ese break point que no pudo concretar en el sexto game.

De esta manera, Aziz borró a Olivo del evento, como anteriormente lo había hecho con el bonaerense Román Burruchaga. En cuartos de final, Dougaz se topará a otro adversario del cono sur de nuestro continente, caso del colombiano Nicolás Mejía, quien a su vez le ganó en doble tie break 7-6(6) y 7-6(4) al estadounidense Oliver Crawford.

ACCIÓN EN LOS DOBLES

Quedó completada la primera ronda en el draw de dobles, que una jornada antes había visto avanzar a los favoritos, el mexicano Hans Hach y el australiano Luke Saville, quienes derrotaron en sets corridos 6-3 y 6-2 a los de casa Manuel Sánchez y Daniel Moreno.

Por su parte, la dupla integrada por el tunecino Skander Mansouri y el neozelandés Rubin Statham se impuso 3-6, 6-2 y 11-9 al canadiense Alexis Galarneau y a Ajeet Rai de Nueva Zelanda, el filipino Rubén Gonzáles y el estadounidense Alex Lawson eliminaron 6-3, 7-6(6) y 10-6 a los argentinos Olivo y Thiago Tirante, en tanto que Dougaz y el galo Antoine Escoffier despacharon 6-4 y 7-5 a la pareja francesa de Theo Arribage y Luca Sánchez.

León Open 2023 ATP Challenger Resultados Finales

Singles (Segunda Ronda)

Aziz Dougaz (TUN) 6-2 y-64 a Renzo Olivo (ARG)

James Duckworth (AUS) 6-3 y 6-4 a Benjamin Lock (ZIM)

Nicolás Mejía (7-6(6) y 7-6(4) a Oliver Crawford (EUA)

Dobles (Primera Ronda)