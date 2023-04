Cindy Correa prepara despedida de las canchas

La guanajuatense Cindy Correa, seleccionada nacional de hockey sobre pasto vislumbra el fin de su carrera deportiva, para ello el podio de San Salvador 2023 resulta el escenario ideal para decir adiós al bastón y la pelota después de más de una década como jugadora de alto rendimiento.

La originaria del municipio de Salamanca se ha entregado a las canchas desde hace más de una década, ahora el siguiente paso en su vida es decir adiós al hockey sobre pasto y dedicarse de lleno a proyectos personales.

“Han sido muchos años dedicada completamente a este deporte tan hermoso que es el hockey sobre pasto, lo he jugado desde chica, pero considero que llegó el momento para dejar mi etapa como deportista y seguir con proyectos personales. Estoy muy satisfecha con las cosas que he logrado, este deporte me ha dado muchísimo”, comentó Cindy Correa para El Sol de León.

Desde sus 15 años ha formado parte de la selección mexicana femenil en categorías juveniles y de primera fuerza, en este rol como representante nacional tiene en puerta la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Voy por mis cuartos Centroamericanos, estoy viviendo mi cuarto Ciclo Olímpico y estoy comprometida e ilusionada, dentro de mis planes está cerrar esta etapa como deportista ganando una medalla de oro en los Centroamericanos y así lograr la clasificación a Panamericanos (Santiago 2023). Ha sido un camino muy hermoso, pero es momento de seguir con otros proyectos”, agregó la jugadora de hockey sobre pasto.

En las anteriores ediciones de Juegos Centroamericanos a los que Correa Conejo asistió están Cartagena de Indias 2006 en el que México logró el sexto lugar, luego en Veracruz 2014 ganó bronce y para Barranquilla 2018 fue parte del representativo que logró la plata.

Para la justa que recibe El Salvado ahondó: “México tiene la plaza en la rama femenil y varonil, van ambos equipos, aunque para el equipo femenil el compromiso está en ganar el oro sí o sí, ya que es la única vía para alcanzar el boleto a los Panamericanos que se hacen en Chile (Santiago 2023)”.

Actualmente, Cindy Correa se mantiene en concentración en la Ciudad de México. En lo que respecta al conjunto tricolor, está pendiente la participación en un torneo de hockey sobre pasto en Estados Unidos, mismo que funge como preparación previa a San Salvador 2023 que se realizará del 23 de junio al 8 de julio.