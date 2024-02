Triunfadores del Rally de las Naciones se llevan obra de arte a casa

León, Guanajuato.-Junto al reconocimiento obtenido por ganar el Rally de las Naciones 2024, las tripulaciones encabezadas por los pilotos Alejandro Mauro y Gustavo Uriostegui se llevan como premio a su gesta en Guanajuato dos cuadros inspirados en “Las Dunas”, obras del artista guanajuatense Alonso León Jaime.

Con dimensiones de 1x1.20 metros, el par cuadros fueron dos galardones que se entregaron a las tripulaciones que conformaron México TV4. Dicha obra resulta una estampa multicolor con la que se busca proyectar la cultura mexicana.

La escena en ambas pinturas muestran un automóvil levantando el polvo en ‘Las Dunas’, tramo que ya tuvo presencia en el WRC y ahora en el Rally de las Naciones.

“Este es un regalo para el ganador, está inspirado en el tramo de Las Dunas. El de México es un rally seco a diferencia de otros países, es un rally cuyos colores son cafés, naranjas y el cielo azul, a ese color le agregamos la festividad mexicana que es lo que nos reconocen los pilotos” , resaltó el pintor Alonso León Jaime.

Ubicado a un costado de la carretera Silao-León, este espacio es una vieja mina de tierra tepetate, pero para rallysmo se trata de una locación que en dos años ya se arraigó en el gusto de los pilotos y aficionados.

Sobre el proceso creativo para esta obra, su autor detalló: “El carro de rally fue muy difícil hacerlo porque había que hacer un vehículo que no fuera ningún modelo de ningún carro porque no sabes quién va a ganar, no podías ponerle color de ningún equipo porque no sabes quién iba a ganar, entonces aproveché eso de inspiración para darle mucho color y movimiento, este es uno de los premios para el ganador” , resaltó el artista cuyo trabajo en este cuadro le tomó menos de una semana.

Con más de diez años en el mundo de las artes plásticas, Alonso León Jaime puede presumir que varías de sus obras han terminado en manos de Sebastien Ogier, multicampeón de México como fecha del WRC.

Ken Block, figura del automovilismo extremo también recibió cuadros de regalo. Resaltar que el mural con el que se rindió homenaje póstumo al piloto estadounidense, mismo que se ubicó en los túneles de Guanajuato capital para lucir en los primeros tramos del Rally Guanajuato de 2023 fue obra de León Jaime.

De igual forma ha entregado algunas de sus obras al piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez. Por otra parte, el artista nacido en Guanajuato capital también ha donado trabajos a certámenes de polo y tenis.