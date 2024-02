“Gus” Uriostegui y Alex Mauro son toda una realidad para el rallismo mexicano

León, Guanajuato.-El rallismo mexicano está en buenas manos con dos jóvenes talento como lo son el leonés Gustavo Uriostegui y el poblano Alejandro Mauro, flamantes ganadores por equipos del Rally de las Naciones 2024.

Para el nacido en suelo guanajuatense, este representa uno de sus logros más importantes en lo que va de su trayectoria, uniéndose al campeonato junior del serial NACAM que obtuvo en la temporada 2020 y esa participación en 2022 en los Juegos Mundiales de la FIA que se llevaron a cabo en Montpellier, Francia.

“Me siento muy contento, una sensación que no se compara con nada, feliz de que mi gente y mi familia me vean ganar en casa. Fue un trabajo muy arduo, hicimos un gran equipo con Alex, nos conocemos bien y creo que la clave fue andar en nuestro ritmo, sin arriesgar porque las etapas son duras, te obligan a sacar lo mejor de tu manejo, entonces satisfecho por lo que hemos conseguido, es como un sueño hecho realidad”, apuntó Uriostegui.

Por su parte, Mauro comentó que “al final la verdad no se como iba eso del tema de los puntos, solo me enfoque en andar rápido, sabíamos que Ostberg iba casi volando y pegarnos a él fue una buena decisión, tratamos de que los tiempos no se dispararan tanto y lo conseguimos. Esta es una victoria que vamos a festejar y la voy a recordar siempre porque no todos los días ganas en tu casa y ante pilotos de este nivel”.

Francisco Meza / El Sol de León

Cabe señalar que Alex Mauro se encuentra actualmente haciendo campaña en la categoría WRC2 Challenger, donde ya disputó las fechas de Montecarlo y Suecia, finalizando noveno y décimo tercero de su clase, respectivamente. Por delante, al de la Angelópolis aún le restarán las pruebas de Croacia, Italia, Grecia y Chile.

Asimismo, “Gus” Uriostegui se mantendría afrontando el Campeonato Mexicano y el NACAM con el Renault Clío Rally5, aunque no descarta incursionar en otra competencia de talla internacional. Por su parte, Mauro tiene claro que desea superar lo hecho en 2012 por Benito Guerra Jr., cuando el capitalino alcanzó la gloria en la categoría de Producción (PWRC) del Mundial.