¡Profetas en su tierra! Uriostegui y Mauro conquistan el Rally de las Naciones

León, Guanajuato.- Mads Ostberg ganó 14 de 15 etapas en el Rally de las Naciones, pero ni eso fue suficiente. El noruego encabezó la clasificación individual de manera cómoda, solo que en la tabla por equipos, el triunfo en esta tercera edición se quedó en casa con el leonés Gustavo Uriostegui y el poblano Alejandro Mauro.

Una vez más, tal y como le sucedió en 2022, Ostberg no pudo coronar un fin de semana perfecto. Hay que recordar que hace un par de años, el monarca del WRC2 en 2022, también hizo scratch en la mayoría de los tramos, solo que su coequipero Eyvind Brynildsen no pudo aportar unidades al quedarse fuera en el primer día de actividades. Ahora, el sueco Dennis Radstrom pagó cara su novatez y no precisamente en las rutas de tierra guanajuatenses, sino en la callejera leonesa, donde al momento de realizar una “dona” quedó completamente detenido, perdiendo segundos valiosos y dejando escapar puntos que, a la postre, fueron la diferencia.

La distancia resultó mínima, apenas cuatro unidades entre la representación de México TV4 y el denominado Team Escandinavia. Fueron 830.5 puntos para el equipo que integraron Uriostegui y Mauro, por 826.5 de Ostberg y Radstrom.

Francisco Meza /El Sol de León

Al final, el conocimiento que posee Gustavo Uriostegui de las etapas de casa, así como la constancia y agresividad al volante de Mauro, hicieron también la diferencia. Cabe señalar que el oriundo de la capital cuerera anduvo con buenos cronos en el Renault Clío Rally5 y el de la Angelópolis con el Skoda Fabia Evo R5, puso de manifiesto toda la experiencia que ha ido adquiriendo gracias a su programa en la categoría WRC2 Challenger.

Cabe destacar que Uriostegui y Mauro han pasado a la historia como los primeros mexicanos en agenciarse esta competencia, toda vez que en 2009 los máximos honores le correspondieron al austriaco Manfred Stohl y en 2022 el título por naciones o equipos quedó para el Team Europa con el alemán Niki Schelle y el rumano Sebastián Barbu.

DESAZÓN EN OSTBERG

Lo de Mads Ostberg fue una cátedra de manejo, un recital cortesía de un piloto con etiqueta de Campeonato Mundial (WRC). La única especial en la que el exintegrante de Citroën no pudo depositar el mejor tiempo fue en El Brinco-Derramadero 2, donde experimentó problemas con la puerta de su unidad.

Ostberg fue amo y señor en el rubro individual aventajando por 2:14.7 minutos al italiano Andrea Mabellini, el problema es que sus compañeros no han podido estar a la altura para consumar ese triunfo por naciones que tanto se le ha negado.

En otra buena noticia para el deporte motor mexicano, el potosino Ricardo Cordero y el capitalino Patrice Spitalier, ambos conformando el Team Guanajuato 200 Años, se metieron a la tercera posición con 700.5 puntos.

De esta manera y luego de 680.19 kilómetros, 189.79 de velocidad, el Rally de las Naciones llegó a su fin con la participación de más de 30 pilotos procedentes de 13 países y buscando que en 2025 regrese el Rally Guanajuato México al calendario mundialista.