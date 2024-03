Rafa Villagómez listo para la cita de la Fórmula 2 en Australia

León, Gto.- Haber conseguido su primer par de unidades como piloto de la FIA Fórmula 2 tiene con los ánimos a tope al piloto leonés Rafael Villagómez, quien este fin de semana va por más puntos al trazado de Albert Park en Melbourne, Australia.

Y es que el inicio de la temporada había resultado sumamente complejo para el integrante de la escudería holandesa Van Amersfoort Racing, quien en las primeras dos carreras celebradas en el circuito de Sakhir en Bahréin se fue en blanco y posteriormente, en la pista callejera de Jeddah, Arabia Saudita, un duro contacto en la primera práctica hizo que el guanajuatense se perdiera el resto de los entrenamientos, al igual que la calificación, lo que lo mandó hasta el fondo de la parrilla.

Cortesía / Van Amersfoort Racing

Sin embargo, la actuación de Villagómez fue de menos a más, pronto le encontró el modo a su monoplaza y aprovechando algunos incidentes, así como una que otra penalización, fue que logró colarse en la manga feature hasta la zona de puntos, no desentonando con lo hecho por su coequipero, el brasileño Enzo Fittipaldi, quien incluso accedió al podio.

“El equipo hizo un gran trabajo, después de no haber estado en la calificación me sentía muy mal, decepcionado, pero sabía que muchas cosas son posibles en la F2, entonces me concentré en seguir adelante. En estas semanas he aprendido mucho de Enzo, es un compañero increíble y ahora estamos listos para correr en Melbourne”, apuntó el del Bajío.

Cortesía / Van Amersfoort Racing

Cabe señalar que no es la primera vez que Rafa Villagómez maneje en Australia y es que el año pasado lo hizo en la Fórmula 3, concluyendo décimo cuarto en la prueba corta y décimo noveno en la competencia estelar. Debido a las altas temperaturas que suelen prevalecer en esa región, el guanajuatense deberá administrar la degradación de sus neumáticos, esto con el objetivo de andar rápido y aprovechar las dos zonas de detección de DRS en esta pista de 5.278 kilómetros de distancia.

Para esta ocasión, la carrera sprint ha quedado programada a 23 giros, mientras que la feature se realizará a 33, esto el viernes y sábado por la noche, respectivamente.