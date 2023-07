Checo Pérez conquista el tercer lugar en el GP de Hungría

Sigue vigente. “Checo” Pérez consiguió su primer podio en Hungría con un notable tercer lugar en esta undécima fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1, en tanto que su coequipero Max Verstappen se coronó en territorio magiar y con esto Red Bull hizo historia al alcanzar 12 triunfos consecutivos para superar la marca impuesta por McLaren a finales de los 80. Precisamente Lando Norris, del equipo británico, quiso evitar eso, pero terminó segundo.

“Mad Max”, quien corre aparte, logró su triunfo 44 en el “Gran Circo”. Por su lado, Sergio Pérez lució con su podio número 32 en la máxima categoría y fue reconocido como el Piloto del Día, un hecho que destaca la afición. Pérez Mendoza advirtió que pelearía por estar entre los tres primeros lugares y el jefe del equipo Chris Horner prometió darle una buena estrategia para ayudar y todo se conjuntó.

El tapatío sabía de la importancia de resurgir en Hungaroring, un trazado que le da dolores de cabeza ya que ha sufrido hasta cuatro percances, incluido el del pasado viernes en los ensayos, y hasta en tres ocasiones no había concluido la carrera.

Si bien la arrancada desde el noveno lugar no fue la mejor para el mexicano, se mantuvo en posición y aprovechó un pestañeo de Guanyu Zhou, quien se durmió en la arrancada y del quinto bajó al puesto 16, para ganar un sitio. Mientras que en la parte de adelante su coequipero Max Verstappen de inmediato le arrebató la posición de privilegio a Lewis Hamilton, quien tuvo un comienzo de novato pues los McLaren también lo pasaron.

Verstappen takes the inside line at Turn 1



And there's contact at the start further down the field with Tsunoda and the two Alpines involved#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/FoX0CFDma1 — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Desde el inicio del GP de Hungría, Pérez busco con todo la remontada

A partir de la quinta vuelta, de las 70 pactadas, se activó el DRS y la tarea del tapatío ahora era adelantar al experimentado Fernando Alonso a quien se quitó de encima sin tantos problemas. La entrada boxes en escalerita de Sainz, Hamilton, Norris, Leclerc y Piastri abrieron el camino a “Checo” para colocarse en el segundo sitio alrededor de los 23 giros, justo cuando Verstappen entró a pits, pero la ventaja del neerlandés era tal que regresó a pista en el primer puesto sin dar oportunidad alguna de que al menos por una vuelta el mexicano sintiera lo que era liderar por un instante esta carrera.

En el giro 25 se dio la primera detención de Pérez para montar gomas medias, comenzaba la estrategia a dar frutos. El tricolor regresó al circuito en el séptimo sitio en medio de los Ferrari, pero con mejor ritmo al marcar la vuelta rápida. Sergio se deshizo de Sainz para tener por delante a los dos Mercedes. “Checo” tuvo su segundo ingreso a boxes en la 43 y la parada fue fenomenal de 1.9 segundos para cargar gomas medias nuevas. Volvió a la competencia en el séptimo lugar y desde ahí comenzó su segundo y definitivo intento de remontada en Hungría. Los dos cavallinos rampantes también fueron a pits y escaló dos posiciones con otro récord de vuelta.

🔥 ¡VAMOS CHECOOOOOOOO!#F1xFSMX | El mexicano "echó lámina" a Oscar Piastri y sigue aspirando a podio en el GP de Hungría 🇭🇺



🏎️ "ASÍ SE DEBE MANEJAR EN LA F1" pic.twitter.com/vNJ7YKeYOs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 23, 2023

Checo Pérez consiguió su lugar en el podio sobre el final de la carrera

A 20 del final, el mexicano se metió al podio en el tercer puesto tras rebasar en una buena maniobra a Oscar Piastri y porque Hamilton tenía que parar sí o sí. El segundo sitio también era probable ya que estaba a ocho segundos de distancia de Norris, sin embargo, no llegó el 1-2 para Red Bull porque en la parte final “Checo” perdió algo de ritmo y sufrió el tráfico de los retrasados, por lo que no pudo acercarse más a Lando y por un momento tuvo hasta que cuidarse de Hamilton para aguantar ese tercer significativo lugar en un trazado nada sencillo.

From P9 to P3 💪@SChecoPerez is your #F1DriverOfTheDay #HungarianGP @salesforce pic.twitter.com/NC5WjYRC9K — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

