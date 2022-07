Atletismo guanajuatense cierra con medallero histórico

León, Guanajuato.- Concluyeron las pruebas de atletismo en los Juegos Nacionales CONADE 2022 y Guanajuato cerró su actividad sumando una presea de plata, misma que puso punto final a una histórica participación en la que se obtuvieron 21 metales.

Mario Antonio Villaseñor fue el encargado de cerrar con una plata las pruebas para el selectivo "guanajua", la cosecha fue de una plata en los 200 metros sub 20 con tiempo de 21.85 segundos.

El podio tuvo como primer lugar al sinaloense José Jaime Rodríguez con 21.46 segundos, mientras Querétaro se llevó el bronce con Sair Abraham Terán que hizo 21.95.

Con este último galardón la cuenta para Guanajuato en los Nacionales CONADE 2022 quedó en 21 preseas: 8 oros, 7 platas y 6 bronces, dicha cifra ensalza una nueva marca ya que en la edición de 2021 se obtuvieron 21 medallas.

En los medalleros individuales de las dos etapas en las que se dividió el atletismo, el primero fue de categorías sub 16 y sub 23 y contabilizó 4 piezas áureas, 4 platas y 3 bronces. Luego en el cuadro de las categorías sub 18 y sub 18 Guanajuato sumó 4 oros, 3 platas y 3 bronces.

Otra corredora que tuvo actividad fue la leonesa Sareth Ramírez que en los 200 m sub 20 finalizó en séptimo lugar con 25.32. La potosina Montserrat Rodríguez ganó oro con 25.15, seguida de Miriam Sánchez de Puebla con 24.31 y la jalisciense Shakti Álvarez con 24.35.

Juegos Nacionales CONADE

Medallistas