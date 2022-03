Atletas leoneses competirán en Campeonato Nacional de Calistenia

León, Guanajuato.- Para los leoneses Gael Rodríguez y Hugo Gómez, atletas de calistenia llegó el momento de dominar las barras y lucir los mejores y más complejos trucos, para ello acuden al Torneo Gargoyle Battles II.

Las instalaciones del Deportivo Solidaridad en Morelia, Michoacán reciben la segunda edición del Torneo de Street Workout y Calistenia Gargoyle Battles, certamen de carácter nacional a realizarse este 20 de marzo y al que acuden representantes de distintas entidades.

Para esta competencia Guanajuato hace acto de presencia con dos de sus mejores cartas en esta disciplina, se trata de Gael Rodríguez y Hugo Gómez, ambos acuden en busca del título en la modalidad de freestyle categoría elite.

NOVATEZ

Con 17 años, Gael Rodríguez encara su primer nacional, pese a su novatez acude como uno de los prospectos más prometedores de la calistenia guanajuatense ya que recientemente obtuvo el tercer lugar en una competencia estatal.

“Me siento muy emocionado por que es mi primer evento nacional, voy en la categoría élite, tengo un poco de nervio porque van algunos de los mejores que hay en México, pero confío en mí, me he preparado mucho, yo soy mi principal motor y voy a dar lo mejor de mí”, comentó Gael en charla con El Sol de León.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Con dos años practicando calistenia mencionó algunas razones por las que se inspiró a entrenar esta disciplina que combina elementos básicos de gimnasia con la resistencia y la creatividad de ejercicios.

“Una vez salí a correr y encontré unos chavos en las barras, ellos me explicaron qué era y poco a poco me fui metiendo. Me gusta mucho la calistenia porque es un deporte donde te pones a prueba, trabajas con tu cuerpo y lo fortaleces para lograr movimientos que de principio parecen difíciles, pero ya cuando los haces te ‘prende’, como que te motivas y quieres hacer cosas más difíciles”, agregó Gael Rodríguez.

EXPERIENCIA

Hugo Gómez, es otro leonés enamorado del freestyle, con 24 años acude a su cuarto certamen nacional, en los anteriores ha alcanzado las instancias eliminatorias por lo que ahora busca su primer título en la calistenia mexicana.

“Tengo cuatro años entrenando y voy a mi cuarto nacional, en los anteriores me he quedado en eliminatorias, ahora voy pensando en superar mis propios límites y dar el mejor performance y en ganar”, resaltó el atleta leonés.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Ídolo de la colonia San Juan Bosco, resalta como cualidades “Mi fuerte es el estilo libre porque como su nombre lo dice, tienes libertad para hacer combinaciones y movimientos variados, eso implica mucha concentración, agilidad y reflejos, es muy bonito cuando haces un movimiento que habías imaginado”.

La calistenia es una disciplina que crece a pasos agigantados en México. Se basa en ejercicios de fuerza y resistencia tomando conceptos y movimientos básicos de la gimnasia. Las modalidades son el street wokout, el freestyle que consiste en una rutina libre en las barras y la resistencia en la que todo atleta debe aguantar el mayor número de ejercicios específicos

Torneo Nacional de Street Workout y Calistenia ‘Gargoyle Battles II’

Ficha: 19 y 20 de marzo del 2022

Lugar: Deportivo Solidaridad

Morelia, Michoacán

Leoneses en competencia Edad

Hugo Gómez Martínez Freestyle 24 años

Gael Rodríguez Acosta Freestyle 17 años