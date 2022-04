Asume su culpa Ariel Holan ante el mal momento del León

San Luis Potosí, San Luis Potosí.-- Ariel Holan lo tiene claro, si León continúa en su actual nivel futbolístico, el conjunto esmeralda puede quedarse como un simple espectador para lo que resta del Clausura 2022.

“Hay que trabajar, entrenar y cambiar el estado de ánimo, en este juego nos desesperamos y administramos mal, entonces la única realidad que encuentro es entrenar y ver como podemos recuperarnos, viene un juego en casa y desde el punto de vista numérico seguimos en posibilidad de entrar en liguilla y en una posición ventajosa, pero si jugamos de esta manera nada de eso va a suceder”, apuntó el argentino.

En su análisis tras la derrota con San Luis, el “domador” precisó que “todas las señales de alarma están encendidas, hicimos un primer tiempo aceptable, aún en el error del gol, luego tuvimos oportunidades y no las pudimos capitalizar y en el segundo tiempo, ya con el rival replegado, apostando al contragolpe, no tuvimos claridad y quedamos expuestos al contragolpe, así vino el segundo gol y en el segundo tiempo el equipo no me gustó nada”.

De igual forma, el timonel verdiblanco agregó que “seguimos siendo muy poco eficaces en el área rival, jugamos con un nivel de error que luego se traslada a otros sectores del campo y ahí se encienden las alarmas, no sé si hemos retrocedido en el juego, pero la verdad es que ahora no hemos jugado nada bien”.

Finalmente, Holan no rehuyó a su responsabilidad del bajón que atraviesa La Fiera y aseveró que “todo pasa por mí porque yo soy el técnico, creo que estamos jugando con un margen de error muy alto para un nivel de Primera División, si cuando el rival te da la oportunidad no metes el gol, eso es lo que debes de trabajar y la responsabilidad de encontrar alternativas y poner en cancha a los que mejor están es toda mía”.