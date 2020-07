Asume reto “El Avión” Ramírez de cubrir la baja de Navarro

Apenas se dio su regreso al máximo circuito y “El Avión” David Ramírez ya tiene un gran reto como lo es cubrir la ausencia de Fernando Navarro, quien estará fuera de circulación por al menos dos semanas debido al Covid-19.

El pasado fin de semana al originario de esta misma capital cuerera le tocó arrancar nada más y nada menos que frente a las Chivas, equipo que lo vio debutar en la Liga MX en 2014 y con el cual se mantuvo por cinco torneos, para después ir sólo medio semestre a Pachuca y luego al circuito de ascenso con los conjuntos de Celaya, Correcaminos y Mineros.

“Muy feliz de regresar a Primera División y poder disputar un partido, contento por haberlo hecho con León, un equipo protagonista de la liga y eso es un plus”, manifestó Ramírez.

El volante, también convertido a lateral, cumplió por el costado de la derecha y en donde el suplente de Navarro la campaña anterior había venido siendo Gil Burón.

“La confianza que me ha dado el cuerpo técnico y los compañeros me ayudó bastante para poder cumplir en una posición que no desconozco, entonces creo que todo eso de la adaptación me resultó mucho más fácil gracias al apoyo de los profes y los compañeros”.

Mientras tanto, José David lamentó que el dominio de La Fiera en Guadalajara no haya podido quedar de manifiesto en el marcado, ya que desde su perspectiva “buscamos ganar el juego desde el primer minuto hasta el 90, el marcador en definitiva no reflejó lo que fue el partido, pero hay que seguir trabajando para poder conseguir los tres puntos en casa”.

Monterrey y Cruz Azul son las próximas pruebas que tiene León en el Guard1anes 2020 y en las cuales “El Avión” buscará seguir demostrando porque se ha ganado una nueva oportunidad en primera y con una escuadra contendiente al título.

