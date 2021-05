Asociación de Futbol Americano no avala retomar actividad

Las apariencias engañan, aunque pareciera que la pandemia de Covid-19 menguó en Guanajuato, los contagios son un riesgo, por esta razón la Asociación de Futbol Americano del Estado de Guanajuato, recomienda no retomar entrenamientos, ni torneos.

Del 10 al 16 de mayo Guanajuato mantiene su estatus en color amarillo. El deporte local es un sector que busca reactivarse, pero en el caso delamericano y otras modalidades, la postura de la AFAEG es esperar hasta que la propia Federación Mexicana de Futbol Americano autorice el regreso sin riesgo a los emparrillados.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Cráneos FC responde y recompone el paso en la Liga La Nopalera

“Aún no está permitido que ningún equipo o liga retome entrenamientos, ni torneos, pero es complicado controlar, tenemos seis ligas afiliadas a la AFAEG y ninguna ha regresado. Sabemos de varias organizaciones que ya retomaron juegos, pero no están afiliadas, no los podemos sancionar”, comentó Israel Gasca Tort, presidente de la AFAEG para El Sol de León.

El dirigente estatal añadió que la FMFA creó un protocolo sanitario el cual debe implementarse una vez que se autorice el retorno a las actividades en campo, esa misma normativa la ha facilitado a diversas organizaciones locales para que por lo menos tomen medidas preventivas y evitar contagios de Covid-19 entre los asistentes.

“Con las ligas que no están afiliadas no podemos suspenderlos porque no tenemos autoridad sobre ellos, lo que hicimos entonces fue compartirles el protocolo de la FMFA para que sigan las medidas, que sigan las recomendaciones. Como asociación más que castigar o limitar debemos promover la práctica del deporte, pero sí se les reitera que acaten las normas sanitarias”, agregó el dirigente.

Recomendaciones

Entre los puntos generales que propone el protocolo de la Federación Mexicana Futbol Americano están el contar con un área de desinfección, lo ideal sería instalar un arco sanitizante, pero se puede adaptar con un tapete y dispensadores de alcohol en gel.

De momento está prohibida la asistencia de familiares y aficionados, únicamente podrán acudir el cuerpo técnico, staff de apoyo y jugadores, todos ellos están obligados a usar en todo momento mascarillas tricapa o KN95, los cubrebocas de tela o desechables están prohibidos.

En el caso del futbol americano, los participantes deben usar viseras de plástico, para mayor protección del rostro, en la modalidad de tocho bandera y americano los balones deberán ser desinfectados constantemente.