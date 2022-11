Aseguran golfistas leoneses participación en el PGA Latinoamérica

Los golfístas leoneses Luis Gerardo Garza y Diego Córdova cumplieron con la misión de mantenerse en la órbita del PGA Latinoamérica, esto luego de finalizar entre los mejores del tercer torneo clasificatorio que se llevó a cabo en la cancha del Estrella de Mar de Mazatlán, Sinaloa.

Garza cerró el top cinco y con ello recibió una exención para disputar los primeros ocho eventos de la temporada 2023, al tiempo que Córdova se ubicó en el décimo séptimo casillero, por lo que su estatus en la gira quedó condicionado solo a determinadas citas.

Después de cuatro rondas en suelo sinaloense, Garza Morfín firmó una tarjeta acumulada de 274 golpes, 14 bajo par. En su última salida, el egresado de los Razorbacks de la Universidad de Arkansas le hizo águila al hoyo 11, un par 5 de 547 yardas de distancia, de igual manera embocó birdie en el 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 18, así como bogey en el 4.

“Sabía que tenía que ser paciente, el golf lo tengo y aunque hice tres putts para bogey en el cuatro no me desesperé y aguardé a que los birdies empezaran a caer, así que me voy bastante contento por conseguir el objetivo”, manifestó Luis Gerardo.

Por su parte, Diego concluyó con un score de 281 impactos, siete abajo, empatado con los estadounidenses Ryan Ellerbrock y Jake Hendrix. El también profesional del Club Campestre bajó el telón de su participación con águilas en las banderas del 7 y 14, ambas de pares 5, además de registrar birdie en el 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 16, al tiempo que su único bogey lo marcó en el 11.

El ganador del certamen fue el norteamericano Ollie Osborne con 268 tiros, 20 abajo, un stroke menos que su más cercano perseguidor, el mexicano Jorge Villar.

La nueva campaña se pondrá en marcha del 1 al 4 de diciembre con la edición 116 del Argentina Open a celebrarse en el campo de Las Praderas de Luján en la capital pampera.

Resultados Finales

Golfísta Par Golpes

1 Ollie Osborne (EUA) -20 268

2 Jorge Villar (MEX) -19 269

3 Danny Ochoa (EUA) -18 270

4 Daniel Hudson (EUA) -18 270

5 Luis Garza (MEX) -14 274

T17 Diego Córdova (MEX) -7 281