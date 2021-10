Asegura Hernán Cristante que Toluca no es “simpático para algunos”

Toluca, Estado de México; 31 de octubre del 2021.- Como no queriendo, Hernán Cristante ha vuelto a proclamarse con respecto al arbitraje de la Liga MX, aunque en esta ocasión, el VAR y Marco Ortiz acabaron echándole una manita a los Diablos Rojos frente a León.

“Este es un equipo que juega, simplemente creo que no somos simpáticos, listo, yo al plantel le he dado las gracias por toda su entrega, ellos saben lo que significa la ética, la moral del trabajo y pasa que a veces te juzgan por lo que creen que eres y no por lo que en realidad eres, pero este grupo ha superado muchas vicisitudes y no solo me refiero a lesiones”, dijo el también ex cancerbero del Toluca.

Y sin desviarse mucho del tema, “El Nani” añadió que “no es que tenga miedo a una suspensión o multa, pero no hay que hablar tanto porque no está en nuestras manos, el poder conlleva responsabilidades y ahí es donde pegan ciertos factores, pero si todos trabajamos juntitos podemos mejorar, no tiene que haber problemas con los árbitros, ellos no son los protagonistas, los protagonistas son los jugadores y la gente y si a ellos nos los empezamos a respetar estamos mal, hay que volvernos más profesionales, más analíticos y hablo de todos, entrenadores, jugadores, árbitros, VAR”.

Por otra parte, con siete partidos sin ganar, Cristante reconoció que Toluca no bajará los brazos y de entrar a la liguilla se le debe considerar como serio aspirante al título.

“Hoy el equipo está en una fase final, ya sea por cualquiera de las dos opciones, la tragedia no la veo, pero tampoco soy conformista y quiero ganar lo que viene, es cierto, estamos algo jodidos con esta racha, pero con ganas porque el plantel está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar y eso para mí tiene un valor intangible”.

El técnico escarlata dio a conocer que tras el duelo con La Fiera gente como Jorge Rodríguez, Alexis Canelo, Ian González y Michael Estrada, salieron con molestias físicas y quedarán sujetos a evaluación de cara al cierre del torneo regular ante Puebla.