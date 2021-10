Ariel Holan ya ve una mano cargada del arbitraje hacia León

Por primera vez desde que asumió las riendas de La Fiera, Ariel Holan se pronunció largo y tendido sobre lo que el consideró fallos claros y constantes del arbitraje y el VAR hacia su escuadra.

Todo lo desató el penalti que Marco Ortiz echó para atrás ante Toluca, luego de que el guardameta de los choriceros Gustavo Gutiérrez saliera prácticamente a embestir a Colombatto dentro del área.

“Ya se acumulan demasiado y todos vimos que fue un penal más grande que una casa, se le suma el gol contra Puebla que era lícito, la mano de Pumas muy clara y no la cobran, el gol anulado de Gigliotti ante San Luis, el penal que ataja Cota ante América y lo repiten, de verdad uno trata de ser respetuoso, pero de esto hay que hablar porque son siete, seis o cinco fallos seguidos que no tienen o no les encuentro una explicación, el VAR es una herramienta tecnológica que yo defendí en Sudamérica, pero acá es la fiscalía y a veces una injusticia”, comentó el timonel argentino.

Asimismo, precisó que aun cuando no se sacaron las tres unidades en el “infierno” mexiquense que hubieran metido a los verdes a zona de clasificación directa, el equipo “hizo un buen partido en líneas generales, de haber existido un justo ganador ese claramente tenía que ser León, pero como lo he venido diciendo, debemos crecer como equipo porque creamos situaciones de gol, hay una buena calidad de posesión y solo es cuestión de tener más afinada la puntería y alcanzar esa eficacia”.

Holan agregó que la división de unidades en Toluca “deja un sabor amargo, pero con las posibilidades intactas, dependemos de nosotros y ha sido una lástima que desde ya no pudiéramos irnos encaminando hacia esa clasificación directa que todos buscamos”.

Finalmente, el posicionarse entre los cuatro primeros es algo que tampoco le roba el sueño al “domador”, quien aseveró que “el primero objetivo todos lo tenemos claro, ese es entrar a la liguilla y ya después un segundo paso es meternos entre los de arriba, pero la idea es llegar y ahora nos restan dos juegos importantes donde en la medida en que nosotros encontremos las alternativas para ser más eficaces, también seremos muy competitivos”.