Arturo Guerrero recibe reconocimiento “Soy de León”

León, Guanajuato.- Enalteciendo su figura y legado, Arturo Guerrero recibió el reconocimiento “ Soy de León ”, galardón que ensalza a ciudadanos leoneses que han trascendido en diversos rubros, entre ellos el deporte donde el llamado “Mano Santa” brilló en el baloncesto mexicano.

Catalogado como uno de los mejores basquetbolistas mexicanos de la historia, Arturo Guerrero Moreno figuró en la duela de 1960 a 1980. Entre sus mayores logros están el haber disputado los Juegos Olímpicos de México 1968 y Montreal 1976. También acudió a las Copas Mundiales de Uruguay 1967 y Puerto Rico 1974.

La ceremonia de reconocimiento fue encabezada por Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León. Exaltando la trayectoria del también apodado “Pitos”, el escenario donde se le reconoció fue la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez donde uno de los espacios de este recinto está dedicado al exbasquetbolista ya que lleva por nombre Auditorio Arturo “Mano Santa” Guerrero.

“Nos sentimos muy afortunados de estar aquí reconociendo a un hombre talentoso, a un hombre que con disciplina y esfuerzo salió adelante. Pusiste los ojos del mundo en León por todo tu talento, has sido un ejemplo de historia de vida. Tú sigues siendo un referente en León, eres gente que inspira, eres un ejemplo a seguir. Eres de las personas que tocan vidas y las transforma”, resaltó la edil leonesa.

Certero ante el aro, Guerrero también destacó a nivel de clubes donde jugó en clubes de Italia, Cuba, Puerto Rico y por supuesto en México. Entre sus títulos destaca la FIBA Copa Intercontinental que ganó con Esporte Clube Sírio de Brasil en 1979. También se coronó con los Lechugueros de León en las campañas 1970-1971 y 1972-1973 del Circuito Mexicano de Basquetbol.

“Estoy profundamente agradecido con este reconocimiento, no por nada se llama Soy de León, siempre sí todo por mi ciudad y mí país. Pero, el reconocimiento más bonito es que se me considere como ejemplo a seguir como su referente de vida, es lo que más ha marcado mi vida, ser el ejemplo de alguien, no hay nada más valioso que eso”, destacó Arturo Guerrero.

Resaltar que en más de dos décadas como jugador recibió múltiples ofertas para jugar en la NBA con franquicias como los Lakers y Cleveland, mismas que rechazó. Como seleccionado nacional sumó más de mil 300 partidos.

Tras su retiro a principios de la década de 1980 se desempeñó como coach nacional en dos etapas, la primera en 1990 y la segunda entre 2002 a 2010. Como estratega tricolor ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de México 1990 y los Juegos Panamericanos de La Habana 1991.