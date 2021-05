Ariel Holan: Sus inicios en el hockey y su presente el futbol

León, Guanajuato; 12 de mayo del 2021.- Ariel Holan, el nuevo “domador” de La Fiera, es un técnico diferente, suigéneris, que basa mucho de su propuesta en lo aprendido durante varios años en el hockey sobre pasto, una disciplina en la que Argentina es potencia mundial.

Hace cinco años, en entrevista para el portal Rectángulo Verde, el nacido en la capital pampera habló acerca de su paso por el hockey y como es que lo ha vinculado a lo que ahora experimenta como estratega de futbol; además, confesó que hace no mucho tiempo tuvo que declinar una primera oferta para dirigir al Club León.

En 2003, bajo las órdenes de Holan, el seleccionado uruguayo de hockey se hizo de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en Santo Domingo, República Dominicana.

“A nuestros equipos de hockey los caracterizaba la elaboración del juego de posición y la salida del arco buscando superioridad numérica para penetrar a campo rival y allí desplegar el ataque con permanente búsqueda de acoples y combinaciones para generar oportunidades manifiestas de gol. Esto era un sello de nuestros equipos y es lo que intentamos transferir al futbol”, explicó el técnico.

Asimismo, se dijo un enamorado del Ajax de la década de los 70´s y del representativo holandés en su época gloriosa de “La Naranja Mecánica”; de igual forma, es admirador del trabajo de Marcelo Bielsa, Joachim Low, “Pep” Guardiola, Jorge Sampaoli y Jurgen Klopp.

SE BASA EN LA “LEY 1259”

El también ex timonel de Defensa y Justicia, Independiente, Universidad Católica y Santos de Brasil, gusta del futbol directo, presume un estilo ofensivo, algo que sin duda va con la esencia del equipo esmeralda y suele dar peso a la denominada “Ley 1259”, donde se ven incluidos el portero, el defensa central, el contención y el eje del ataque.

“Todos los equipos desde mi óptica se tienen que basar en la columna vertebral, lo que muchos llaman “Ley 1259”. El sistema de ataque me gusta con posicionamiento, dinámica de pase y recepción a través de la misma, buscar el equilibrio en el futbol ahora es tan difícil, pero atacando me defiendo mejor y se defiendo me gusta tener un equipo cohesionado entre líneas y de este modo forzaremos el error del rival”.

EN EL RADAR ESMERALDA

Ariel Holan platicó en Rectángulo Verde que León lo quiso llevar a la Liga MX por allá de 2016, sin embargo, un acuerdo de palabra con Defensa y Justicia lo impidió.

“Me encanta el futbol mexicano. No acepté la propuesta de León porque había dado la palabra en Defensa a pesar de que me desmantelaron el equipo luego de dejar fuera a Independiente por Copa Argentina y a dos días del comienzo del torneo me vendieron a Bordagaray, pero yo cumplí con mi palabra”, recordó el sudamericano.

En tierras zapateras, Holan buscará reencontrarse con su esencia luego de un tormentoso paso por el “Peixe”. La vara quedó alta, Nacho Ambriz construyó torneos que rayaron en lo perfecto, viendo coronado su proceso con el título del Guard1anes 2020.