Ariel Holan sería candidato para dirigir al seleccionado chileno

¿Será que la historia se repite? En 2016, Juan Antonio Pizzi dejó el banquillo esmeralda para tomar las riendas del seleccionado chileno y ahora es Ariel Holan, actual “domador” de La Fiera, quien se encontraría en la baraja de candidatos para asumir la dirección técnica de La Roja.

Pero además de Holan, otras opciones que tendría el representativo andino serían los también argentinos Gustavo Quinteros y Manuel Pellegrini, quienes por ahora dirigen al Colo Colo y Real Betis, respectivamente.

Quinteros podría llevar mano al trabajar en la liga de aquel país, lo del ingeniero Pellegrini parece un sueño distante por temas económicos y porque tiene contrato hasta 2025 con la escuadra española, mientras que lo de Ariel Holan no suena tan descabellado, en el entendido de que ya dirigió en Chile, haciendo campeón en 2020 a la Universidad Católica y su vinculo laboral con León solo abarca este año.

De acuerdo al portal chileno Redgol, cuando Holan comandaba al conjunto cruzado, se pronunció con respecto al tema de llegar a la selección chilena.

“Nunca fue una posibilidad porque nadie me contactó, pero por supuesto que me hubiese gustado ser entrenador de Chile. Es un orgullo que un entrenador de clubes sea valorado para dirigir a una selección”, manifestó en ese momento el también ex timonel de Defensa y Justicia, Independiente y Santos de Brasil.

Cabe destacar que en el palmarés de Holan destaca el título de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda, en tanto que con León obtuvo la Leagues Cup y el subcampeonato del Apertura 2021. Ha dirigido a los verdiblancos en 26 partidos de liga, ganando 12, empatando siete y perdiendo la misma cantidad.

La eliminatoria mundialista de la Conmebol comienza a agonizar y La Roja se encuentra en la tablita. En caso de no clasificar a Qatar, es prácticamente un hecho que Martín Lasarte no seguirá al frente del combinado andino.

En números