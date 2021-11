Puebla, Puebla.-- El Puebla de Nicolás Larcamón le sigue dando tumbos en la liguilla a rivales de jerarquía, primero fue a las Chivas en la repesca y ahora se adelantó sobre La Fiera en los cuartos de final.

“Me gustó, siento que este juego nos representó, un partido que venía parejo y el que haya una respuesta de este tipo, nos habla del espíritu combativo que tienen los muchachos que ante un traspié se levantan y dan la cara”, señaló el entrenador de La Franja.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Confiado Ariel Holan en darle la vuelta en la "guarida"

Ante un rival de la calidad de León, un gol pareciera ventaja muy justa, aunque para el pampero “es un resultado importante que hay que terminar de sellar allá, nos resta un juego de micha exigencia y hay que estar enfocados y con temple para afrontar un partido de vuelta de alta exigencia”.

En este mismo sentido, Larcamón añadió que “haciendo rápido un análisis podría ser un partido donde debemos sostener las intenciones de ser un equipo positivo, ofensivo, que gestione los pasajes y con la idea de lastimar al rival, así jugaremos un partido abierto para ganarlo y ratificar la presentación que hemos tenido en casa”.

Finalmente, Arial Holan, su homólogo y compatriota, no ocultó su molestia ante el juego ríspido que llegaron a presentar los camoteros, declaración que fue desestimada por Nicolás, quien solo se limitó a decir que “tuvimos coordinaciones defensivas, ellos no y nosotros mostramos eficacia, eso es un gran mérito, lo que haya dicho Ariel no lo sé, pero conociéndolo no creo que haya hecho menos el juego de Puebla”.