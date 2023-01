Andrés Roca Rey pondrá en marcha la Feria Taurina de León

El diestro hispano-peruano Andrés Roca Rey tendrá el honor de aperturar este próximo sábado la Feria Taurina de León en el tradicional coso La Luz.

El nacido en Lima hace 26 años compartirá cartel con dos destacadas figuras que actualmente presume la baraja nacional, casos del capitalino José Mauricio y el aguascalentense Leo Valadez, todos ellos para lidiar un encierro de seis astados procedentes de la ganadería guanajuatense de Begoña.

En la que será su cuarta aparición en tierras cuereras, Roca Rey se dijo “gustoso de volver a una plaza como León, desde el primer día que estuve acá me sentí identificado, arropado y feliz de poder compartir la tarde con una afición tan linda y conocedora, que siempre te motiva y empuja a dar lo mejor, entonces es una fecha que me ilusiona y motiva”.

Su primera vez en ruedo leonés fue en 2015, también se colgó de uno de los carteles del serial 2020, justo antes de la pandemia de Covid-19, sin embargo, la actuación que cuajó en 2016 le valió para llevarse a casa el siempre codiciado Trofeo San Sebastián Mártir.

“Uno siempre quiere dar lo mejor, lucir, pero no solo es la responsabilidad de dar lo mejor y es que creo que es un compromiso con uno mismo, a mí me motiva demasiado salir a las plazas de España y México y verlas llenas de jóvenes, eso es lo que va a mantener viva nuestra fiesta. El toro nos ha dado tanto y por eso es renovarnos de manera constante para atraer a más de ese público joven”.

Un enorme reto

El solo hecho de abrir la temporada del Bajío ya es un desafío fuerte para el apadrinado en 2015 por el español Enrique Ponce, pero tener al lado dos de casa hace la ocasión sumamente especial.

“La realidad es que uno nunca quiere quedar por debajo de nadie, pero pasa, es parte del toreo y de la vida, pero cuando estás delante del toro no piensas en los otros toreros. Para que salga lo que quieres expresar tienes que estar concentrado en el momento, cuando empieza a influir que el otro ya corto una oreja, un rabo, ahí ya no sale nada natural y siempre he dicho que en esto no hay rivalidad, solo es el toro y uno mismo”, apuntó el matador que confirmara su doctorado hace siete años en Las Ventas de Madrid, teniendo como padrino al francés Sebastián Castella y de testigo al ibérico Alejandro Talavante.

Por otra parte, Roca Rey aplaudió el hecho de que la empresa de León le haya abierto las puertas a tanto torero joven, señalando que “hay compañeros que son muy buenos, tienen una gran proyección, me encanta lo que hace un Héctor Gutiérrez, Arturo Gilio, me parece que son gente que le dará mucho a la tauromaquia mexicana”.

Lamenta situación de la México

Andrés Roca Rey no pudo ocultar su pena por la situación que atraviesa la fiesta brava en la Ciudad de México, donde La Monumental sigue sin poder recibir festejos desde que en junio del año pasado un juez federal concedió la suspensión definitiva de las corridas.

“Me da pena porque cuando estás en La México se te ponen los pelos de punta, es la plaza del país, a uno le motiva ver su nombre ahí, como torero me da pena y como persona me da más pena, que la tauromaquia se vea ensuciada por temas políticos, es algo que no lo merecen los toreros, ni la afición”.

Y en este mismo sentido, remató: “No es que me preocupen muchas cosas de la fiesta taurina, pero el mundo está cambiando y eso sí me preocupa, el mundo en el cual vivimos a veces se olvida de los animales y ellos creen que los huevos de la gallina salen de una nevera y eso es porque están consumidos por la ciudad, cegados por estar detrás de una computadora, lo real es el campo y cuando uno está ahí entiende para que sirve cada animal, cada hectárea, los de ciudad quieren proteger al animal y al campo con desconocimiento, así que de la fiesta brava no me preocupa nada, me preocupa el mundo”.

El Evento

Feria Taurina León 2023

Primera Corrida

Fecha: 21 de Enero

Hora: 17:00

Lugar: Plaza de Toros La Luz

Cartel: José Mauricio, Andrés Roca Rey, Leo Valadez

Toros: 6 Begoña 6

Su Ficha

Nombre: Andrés Roca Rey

Lugar de Origen: Lima, Perú

Fecha de Nacimiento: 21 de Octubre de 1996

Edad: 26 Años

Debut de Novillero: 1 de Junio de 2014 (Captieux, Francia)

Fecha de Alternativa: 19 de Septiembre de 2015 (Nimes, Francia)

Fecha de Confirmación: 13 de Mayo de 2016 (Madrid, España)

El Dato