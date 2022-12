Alcanza Luis Gallardo el top 20 de tiradores rumbo a Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 son un objetivo que está al alcance del tirador guanajuatense Luis Gallardo, quien se encuentra metido entre los mejores 20 de la modalidad de skeet en el último ranking internacional del año que dio a conocer la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

El último semestre ha sido de grandes resultados para Gallardo Oliveros, primero finalizando décimo quinto en el Campeonato Mundial de Rifle y Escopeta llevado a cabo en Osijek, Croacia, mientras que en noviembre pasado en el marco del Campeonato de las Américas desarrollado en Lima, Perú, fue décimo segundo en el evento individual y octavo en la competencia mixta junto a la regiomontana Gabriela Rodríguez, consiguiendo así la plaza para los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile.

Tras estas actuaciones, el “guanajua” alcanzó las 1,206 unidades que lo ubican en el vigésimo peldaño del listado mundial, dejando muy por detrás los 284 puntos del otro mexicano en contienda, el neoleonés Carlos Segovia; de hecho, Gallardo es el segundo mejor latinoamericano, solo por debajo de los 1,450 que contabiliza el argentino Federico Gil. El ranking es encabezado por el egipcio Azmy Mehelba con 3,000 unidades, seguido del estadounidense Vincent Hancock y el francés Eric Delaunay, quienes registran 2,625 y 2,575 unidades, respectivamente.

En charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Luis Gallardo manifestó en su momento que “mi principal motivación es el orgullo de poder representar a mi país y dejarlo en lo más alto de unos Juegos Olímpicos, es una meta que tengo bastante clara, es mi ilusión desde pequeño y no quiero parar hasta lograrlo, me he quedado antes cerca de las plazas olímpicas y sigue la sensación de que puedo dar más, solo hay que salir a competir como sabemos y confiado en que se va a dar”.

Gallardo ha cerrado su actividad en 2022, pero el próximo año resultará clave en el ciclo olímpico, ya que además de la máxima justa continental también estará la serie de Copas del Mundo de la ISSF y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en tierras salvadoreñas.

