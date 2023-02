Adonis Frías está al cien y a disposición de La Fiera

Entre la lesión y los malos resultados que ha cosechado el equipo en las más recientes fechas, las primeras semanas de Adonis Frías con el Club León han resultado complicadas.

“Me tocó una lesión que no esperaba, me dolió mucho y trabajé muy fuerte para estar lo más pronto posible, hoy me siento capacitado para poder estar y con el esfuerzo de cada día y la idea que el cuerpo técnico nos inculca siento que podemos volver a sumar de a tres en estos juegos que se nos vienen”, manifestó el central argentino.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Frías ya recibió poco más de 10 minutos en la jornada pasada ante Pachuca, pero ahora el pampero buscará ir por su primera titularidad con el cuadro que dirige “Nico” Larcamón.

Con respecto al tema de su adaptación, reconoció que el futbol mexicano “tiene un juego muy directo, mucho por las bandas, es de transiciones, así que me estoy encontrando con un juego vertical, la pelota corre y por suerte me he acostumbrado gracias a la intensidad con la que se trabaja en la semana, así que hay que seguirle metiendo para estar a tono”.

En lo colectivo y luego de tres compromisos sin poder ganar, el bonaerense reconoció que en el campamento felino “hay cierta ansiedad por los tres puntos, todo el equipo y el cuerpo técnico quiere ganar y confiamos en que se van a venir pronto. Creo que hemos merecido más puntos de los que obtuvimos, el equipo ha estado creando situaciones de gol que no se han podido convertir, ojalá el jueves cambie todo esto ya que de merecimientos nadie gana, pero confiados en que los buenos resultados están por llegar”.

Deportes Cierran filas en la “guarida” previo a la visita a Querétaro

ABUSAN DEL VAR

Sin el afán de polemizar, Adonis Frías aseguró que el arbitraje en México deja guiarse demasiado por el VAR, incluso hizo una comparación con lo que se vive en su país.

“Cualquier roce o una jugada apretada son mucho de ir al VAR, el otro día la acción de Joel (Campbell) es una jugada de no ir al VAR allá (Argentina), acá a la hora de tomar decisiones no dudan en ir a revisar, me parece que en Sudamérica se tiene más paciencia, así que esto nos obliga a tener cuidado porque cualquier toque o roce puede ser de roja”.

Los panzas verdes registran tres expulsiones en los últimos dos duelos, aunque el zaguero dejó en claro que “nosotros no pensamos en los árbitros, son circunstancias del juego que se van dando, este es un juego de roce, a veces se puede dar un empujón o una acción como la de Joel, mala suerte si se da, buena si es para nosotros, pero que ellos (árbitros) decidan, al final son los que mandan en el campo y en ese tema más no podemos hacer”.