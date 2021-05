Admite “Pity” Altamirano que Querétaro entregó el torneo fuera de casa

León, Guanajuato; 1 de mayo del 2021.- Gallos Blancos sólo fue capaz de sacar un punto fuera del Corregidora en toda la campaña y eso sin duda acabó condenando al conjunto dirigido por Héctor Altamirano.

“Desafortunadamente no logramos ser la misma versión que cuando jugábamos como locales, si bien ante León teníamos la oportunidad de acceder al repechaje, dependíamos de nosotros, queda claro que no conseguir esas victorias de visita pesa mucho ya que no te permite construir un mejor entorno, esta era una enorme oportunidad y no lo conseguimos, cometimos errores que fueron directos al marcador”, dijo “El Pity”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Doblete de Mena resuelve triunfo del León sobre Querétaro

Respecto a su continuidad al frente del banquillo queretano, Altamirano señaló que “estoy tranquilo, nos vamos a sentar con la directiva y ya veremos que es lo que pasa”.

En este mismo sentido, el timonel albiazul agregó que “me siento frustrado por todo lo que no pudimos revertir, eso mismo siente el resto del cuerpo técnico y los muchachos, pero agradecer todo el apoyo de la afición, entendemos lo que es representar a este equipo y ojalá todo pueda marchar de la mejor manera para poder planear y siempre agradeciendo el apoyo y las exigencias para ser un mejor equipo en cada partido”.

Finalmente, Héctor Altamirano subrayó que su estadía en el club no estaba condicionada a una clasificación al repechaje o la liguilla, destacando que el principal objetivo del equipo era evitar el tema de las multas en la tabla de cocientes.