Acepta William Tesillo las disculpas del narrador Raúl Pérez

León, Guanajuato.- Enfado e inconformidad es lo que generó en el zaguero de La Fiera, William Tesillo, el desafortunado comentario del narrador Raúl Pérez durante la transmisión de la semifinal de ida entre Tigres y León.

“No se le notarán los moretones”, dijo Pérez en su crónica, frase que para muchos llevó una connotación de índole racista y discriminatoria hacia el colombiano.

@clubleonfc pic.twitter.com/KiQFKJQa4C — william tesillo (@williamtesillo) December 3, 2021

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, Tesillo lamentó el hecho y aceptó las disculpas públicas que ofreció el comunicador.

“Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs. León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más”, expresó el futbolista de los esmeraldas.

Asimismo, agregó: “Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables”.

En este equipo todos somos iguales



En este equipo #TodosSomosTesillo



Respeto, Unión, Garra y Entrega. pic.twitter.com/wc6yBQdmsZ — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) December 3, 2021

Y remató: “Siempre he luchado por una sociedad en la que todos debemos ser ejemplares. Aunque agradezco y acepto las disculpas ofrecidas, no puedo, ni debo quedarme callado”.

Raúl Pérez presume una trayectoria de poco más de tres décadas en los medios de comunicación, laborando actualmente en la cadena TUDN.

El Club León mostró apoyo a su jugador con el siguiente mensaje: “En este equipo todos somos iguales. Todos somos William Tesillo. Respeto. Unión. Garra. Entrega”.

