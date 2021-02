Acepta Nacho Ambriz que el campeón atraviesa un bache

León, Guanajuato; 27 de febrero del 2021.- León no es más el equipo que mejor juega en el futbol mexicano, atraviesa por un mal momento después de dos años de grandes resultados y eso sin duda tiene en alerta a Nacho Ambriz.

“Al primero que se le encienden los focos es a mí, por lapsos el equipo juega como me gusta, por otros no y el rival te va conociendo, no estamos funcionando, he tratado de menear de una u otra forma y no estamos, teníamos la posibilidad de mejorar en la tabla con estos dos juegos en casa y ahora estamos lejos, así que necesitamos recomponernos y si hay algún culpable soy yo”, manifestó el “domador”.

Tras la derrota frente a Cruz Azul, los verdes arrastran una racha de dos tropiezos consecutivos en el Estadio Nou Camp, algo que no les sucedía desde el Apertura 2018.

“No he tenido una charla tan profunda con el grupo, no sé si están dudosos, si han perdido la confianza, si en algo no se están sintiendo cómodos, pero tampoco es para cortarnos las venas, no es que ya no sepamos jugar, sólo atravesamos por un bache, eso no se niega y ya en su momento hablaré con los jugadores”.

Ambriz agregó que “trato de estar tranquilo en esta clase de momentos, atento, a la mejor me estoy equivocando, algo estamos haciendo mal y empiezo por mí, algo no anda bien porque por lapsos jugamos bien, pero no con la agresividad y la consistencia del torneo anterior, pero ya se tomarán cartas en el asunto”.

No habrá mucho tiempo para lamentaciones en el campamento esmeralda y es que el próximo martes el campeón recibe a un Puebla que llega con tres encuentros sin perder.