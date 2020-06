Abejas de León y el sistema DIF impulsan la iniciativa "GTO Si Late Unido"

León, Guanajuato; 16 de junio del 2020.- Junto al sistema DIF y una reconocida cadena de supermercados, las Abejas de León han decidido apoyar a aquellas mujeres y hombres que se encuentran en la primera línea de lucha frente a la pandemia de Coronavirus.

La iniciativa se llama “GTO Sí Late Unido” y va dirigida a todos los médicos y enfermeras que laboran en el Hospital Estatal de Atención Covid-19 en esta ciudad de León.

Como premio a su esfuerzo, valentía y compromiso, el personal de salud se verá beneficiado con la repartición de 100 tarjetas para la entrega de despensas, las cuales podrán recibir en cualquiera de las sucursales de esta cadena de supermercados.

Cabe destacar que dicha iniciativa ciudadana también ha sido promovida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como por Adriana Ramírez Lozano, quien encabeza el Consejo Consultivo del DIF estatal.

De esta manera, aun cuando las Abejas no se encuentran en actividad oficial dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), las labores sociales no se detienen y con esta clase de acciones la institución refrenda el compromiso no sólo con los leoneses, sino con todo el estado de Guanajuato.

ALISTAN EL VUELO

En el plano deportivo, la directiva que encabeza Alejandro Marcocchio ya se encuentra muy cerca de confirmar quien será el nuevo coach de la quinteta mielera, toda vez que hace algunas semanas se diera a conocer que el boricua José “Pepo” Martínez no seguiría.

Manuel Lozano, gerente de las Abejas, adelantó que el estratega llegará procedente de Sudamérica, al mismo tiempo de que ya se trabaja en el armado del roster. La liga estaría arrancando el próximo mes de septiembre y de momento se contempla el escenario de poder iniciar con partidos a puertas cerradas.