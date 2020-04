León, Guanajuato; 7 de abril del 2020.- Abejas de León y Aguacateros de Michoacán, se declararon listos para enfrentarse en la apertura de la Gamer Cup 2020, de la LNBP.

Cabe recordar que son 13 clubes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional los que tomarán parte de este torneo, cuyo formato de competencia será a Round Robin (todos contra todos) y al termino de la fase regular, sólo los mejores cuatro de la clasificación estarán avanzando a la ronda de semifinales.

Al usarse consolas PS4, con el videojuego NBA 2K 2020, los equipos han tenido que elegir un aliado dentro del mejor baloncesto del planeta que es el de los Estados Unidos, de tal forma que la escuadra mielera participará con los Grizzlies de Memphis.

⬇️Dale clic aquí ⬇️

Deportes

El resto de los conjuntos que incursionarán en esta Gamer Cup son: Soles de Mexicali (Chicago Bulls), Fuerza Regia (Indiana Pacers), Panteras de Aguascalientes (Soles de Phoenix), Capitanes de la Ciudad de México (Kings de Sacramento), Astros de Jalisco (76´s de Filadelfia), Dorados de Chihuahua (Lakers de Los Ángeles), Huracanes de Tampico (Bucks de Milwaukee), Correcaminos de Ciudad Victoria (Washington Wizards), Leñadores de Durango (Nuggets de Denver), Libertadores de Querétaro (Jazz de Utah), Santos de San Luis Potosí (Cleveland Cavaliers) y Aguacateros de Michoacán (Toronto Raptors).

En la primera jornada de este jueves, Abejas y Aguacateros se medirán a partir de las 20:00 horas, mientras que otros duelos serán Capitanes Vs. Huracanes, Astros Vs. Correcaminos, Fuerza Regia Vs. Libertadores, Dorados Vs. Santos y Panteras Vs. Soles, descansan los Leñadores.

Todos estos encuentros serán transmitidos en los canales de Youtube de los equipos, así como en el de la LNBP.





Gamer Cup LNBP 2020

Jornada 1 (Jueves 9 de Abril)

Hora Juego

19:00 Capitanes de la Ciudad de México Vs. Huracanes de Tampico

19:00 Astros de Jalisco Vs. Correcaminos de Ciudad Victoria

19:30 Fuerza Regia Vs. Libertadores de Querétaro

19:30 Dorados de Chihuahua Vs. Santos de San Luis Potosí

20:00 Panteras de Aguascalientes Vs. Soles de Mexicali

20:00 Abejas de León Vs. Aguacateros de Michoacán